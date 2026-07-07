Silvia Abril tornarà a actuar en l’obra de Tenoriu, però en aquesta ocasió no ho farà acompanyada del seu marit. Andreu Buenafuente, que va estar un parell de mesos de baixa per culpa del fort estrès laboral que patia, ha decidit aparcar la seva participació en l’obra i ha buscat un substitut que es convertirà en el nou protagonista.
Ells mateixos ho han anunciat en un vídeo divertit en què juguen amb el doble significat d’aquesta ruptura: “Andreu, a veure si ho estic entenent bé. M’estàs proposant que ho faci amb un altre? És que això té perill perquè em pot agradar“. I ell li ha deixat clar que no passa res, que ja és la idea que li agradi: “No hi ha cap perill, t’ha d’agradar i ho has de gaudir”.
Obriran la parella a sobre de l’escenari i ja els sembla bé, diuen, no fer-ho tot junts. I què farà l’Andreu mentrestant? L’humorista ha deixat clar que no es desvincularà del tot del projecte, però deixarà d’actuar-hi: “Estaré a darrere. Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha d’entrar un altre a fer el que tu no pots“. El seu lloc l’ocuparà un altre dels intèrprets de l’obra, David Olivares. Conegut pel seu paper de Tomàs Molina a Polònia, l’actor interpretarà el protagonista d’una obra que confien que continuï venent totes les entrades.
Quan representaran la tercera temporada d’El Tenoriu?
Els fans ja poden adquirir els tiquets per a l’espectacle, que començarà aquesta tardor. La versió més gamberra del clàssic de José Zorrilla tornarà al Teatre Coliseum del 21 d’octubre al 8 de novembre en la seva tercera temporada. David Olivares assumeix el paper de Tenoriu, doncs, i al seu lloc s’hi suma un Artur Busquets que s’incorpora al muntatge al costat de Sílvia Abril, Anna Bertran i Roger Julià.
Entre els comentaris que han escrit al post de l’anunci trobem molta gent aplaudint la tria de substitut, encara que tenen clar que el llistó està molt alt i que li costarà suplir-lo: “L’Andreu ho feia tan bé, m’encantava…”, “Ell també ho farà genial, però no és Buenafuente“, “El David és un crack, ha acceptat un gran repte. Serà diferent, però segur que sortirà molt bé”, “Si no surt el Buenafuente no serà el mateix“, “El David ho farà genial, seguríssim que sí, però gran part de l’encant de l’obra era que els protagonistes fossin ells” o “És un repte, eh, substituir a l’Andreu! Tot i que segur que ho farà molt bé, inevitable les comparacions“.
També n’hi ha molts que han aplaudit tornar a veure l’Andreu Buenafuente: “Quina alegria em dona veure’t, a veure si et deixes veure més i cuida’t molt” o “Quan tornaràs a televisió? Les nits són molt tristes i la televisió sense tu” són només dos exemples.