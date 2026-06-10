Silvia Abril no ha defraudat en la seva visita a La revuelta. La presentadora catalana va entrar per la porta gran… per dir-ho d’alguna manera, ja que va caure a terra en una escena digna de comèdia dolenta que no va quedar clar si havia estat a propòsit o sense voler. I d’aquí, a promocionar la nova pel·lícula en la que actua i respondre a les preguntes clàssiques del programa.
Com és habitual, David Broncano va interrogar-la sobre els diners que té al banc i el nombre de relacions sexuals que ha mantingut l’últim mes. Ha respost amb sinceritat? Perquè molts dels famosos que van a plató acaben evitant respondre, però ella sí que va obrir una mica aquesta finestra a la seva intimitat.
Pel que fa als diners, no ha dit una xifra exacta. Ara bé, ha aprofitat per enviar un retret a l’Agència Tributària: “Com que ja m’ha fet l’estocada Hisenda, doncs ara tinc la meitat de diners que tenia abans“.
Quantes relacions sexuals ha mantingut Silvia Abril l’últim mes?
Sí que va donar més detalls pel que fa a les relacions sexuals. Silvia Abril, que ara presenta un programa d’entrevistes a La 2 Cat, va barrejar humor i sinceritat en unes respostes que van fer gràcia als teleespectadors perquè estaven plenes de detalls. Actualment, la catalana fa una funció de teatre de dimecres a diumenge i això fa que arribi cansada a casa. Ara bé, també ha deixat clar que això no vol dir que arribi sense ganes de marxa: “Després de cada funció, necessito petting“.
El presentador va quedar-se bocabadat quan va sentir aquesta afirmació, ja que va imaginar-se Andreu Buenafuente i Silvia Abril amb una vida sexual molt intensa. Aquesta tècnica consisteix en el conjunt de pràctiques sexuals sense penetració, que poden incloure des de petons, carícies i abraçades fins a la masturbació o el sexe oral. Ràpidament, però, ha especificat: “El petting el faig sola, això sí, perquè sempre que arribo ell està dormint“.
En aquesta part del programa, els convidats han de sumar tota la puntuació entre relacions íntimes, petting o masturbacions. Silvia Abril ha agafat una calculadora per sumar, ja que assegura que només ha de comptar el petting que fa i cadascuna d’aquestes pràctiques val 0,6 punts: “Llavors, si hem de multiplicar 0,6 per les cinc funcions a la setmana… em surt una puntuació de 14 en l’últim mes”. El presentador l’ha felicitat i ella s’ha mostrat la mar d’orgullosa, és clar.