Andreu Buenafuente i Silvia Abril formen un dels matrimonis més consolidats del star-sytem català. Després de tants anys junts, han format una família ben maca que gaudeix del poc temps lliure que tenen a la casa que tenen a Cabrera de Mar. La seva és una de les més cotitzades d’aquella zona, ja que es troba en plena natura i envoltada totalment de bosc. La propietat, enorme, supera els 450 metres quadrats i costaria més de mig milió d’euros si fem cas a les estimacions que fa el mitjà digital Vanitatis. Com és per dins aquest refugi?
La parella ha compartit, diverses vegades, fotografies de l’interior d’aquesta casa que comparteixen. Per entrar-hi, se sap que han de travessar un arc de pedra natural majestuós. I, a l’interior, trobem una decoració que Divinity ha pogut saber que barreja les influències mediterrànies, contemporànies i també rurals. “El color blanc, la fusta i la llum natural són els protagonistes”, informen.
Com és l’interior de la casa d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril a Cabrera de Mar?
Del menjador, hem pogut veure alguna fotografia i això permet que sapiguem que es tracta d’un espai diàfan i molt ample que han decorat de mobles d’estil nòrdic més modern. Tot el terra és de parques en fusta clara, el que ajuda a potenciar la llum natural que aporten les grans vidrieres. Allà tenen col·locats dos sofàs blancs i diverses taules de vidre, mentre que el piano de cua ocupa un lloc destacat de l’habitació.
En un costat, el menjador principal amb una taula molt gran de roure i cadires rústiques en beix. L’espai connecta amb la cuina americana, a més a més, així que tot queda de manera diàfana.
Silvia Abril i Andreu Buenafuente passen molt de temps a l’exterior de la casa, tal com demostren en els seus respectius perfils d’Instagram. Tenen jardí de gespa natural al voltant de la casa, un porxo cobert amb sofàs i una taula de fusta, una àrea de gandules i una gran piscina rectangular que deuen gaudir molt amb la seva filla. Una propietat brutal en la qual ara descansa l’humorista, que ha fet una aturada professional després d’una època de molt estrès laboral.