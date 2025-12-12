Andreu Buenafuente i Silvia Abril no presentaran les campanades de TVE, finalment. Quan només queden quinze dies per a la retransmissió més esperada de l’any, la cadena pública es queda sense presentadors i el problema és ben gros. La culpa la té el còmic català, que es veu forçat a allargar el seu període de descans i l’aturada en l’agenda professional. No han passat gaires dies des que anunciés que necessitava recuperar-se i que, davant d’un excés de càrrega laboral, preferia desconnectar una mica. El que no s’esperaven era que ho allargués tant com per haver de renunciar a la retransmissió des de la Puerta del Sol.
La seva recuperació necessitarà “una mica més de temps”, ha comunicat, ja que ho necessita per poder tornar “al 100%” en els seus projectes professionals. Això implica, doncs, que no podran posar-se al capdavant d’aquest espai i que la cadena ha de buscar-ne uns substituts a correcuita… molt a correcuita: “Moltes gràcies per la comprensió, l’estima i el respecte. Des de la Corporació volem transmetre-li el nostre suport més sincer”, han escrit en aquest comunicat.
Andreu Buenafuente explica com es troba en un vídeo
L’han acompanyat d’un vídeo llarg del protagonista, de l’Andreu Buenafuente, en què explica com es troba: “Vaig tenir un episodi d’estrès, una cosa poc agradable però molt comú en aquesta societat accelerada. En el meu cas, amb feines que jo mateix m’origino i em motivo amb ràdio, cinema, teatre, televisió… Va haver-hi un moment en què no vaig poder més, em vaig rebregar i el meu cos em va dir que m’havia d’aturar”. Des d’aquí ha agraït l’estima de la gent del seu voltant i dels professionals que l’estan ajudant.
Reconeix que necessitarà “una mica més de temps“, no la vol accelerar i, per això, no podrà fer les campanades: “En aquest context de recuperació, no veig cap cosa bona en forçar-me per fer una feina de només un dia. Hem de tornar bé, hem d’estar en el camí i la serenitat per tornar a fer el que m’agrada. No és fàcil aturar una maquinària d’entreteniment, però la meva televisió m’ha donat suport des del principi“.
Andreu Buenafuente nos cuenta que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 12, 2025
No l’han fet sentir culpable ni han arrugat el nas i, des del primer moment, li haurien demanat què necessitava i com podien ajudar-lo: “Això és importantíssim”. No sap ben bé què passarà després d’aquest període de descans, però confia que podrà tornar a la seva rutina “sigui com sigui aquesta nova rutina”. Ara els interrogants s’accentuen, ja que no hi ha cap pista de qui s’encarregarà d’acomiadar l’any des de TVE i el temps corre. Li demanaran a David Broncano una altra vegada? Deuen estar confiant que no hagi reservat vols cap al Carib per al 31 de desembre. En els pròxims dies, comunicaran la decisió.