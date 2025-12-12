Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas de TVE, finalmente. Cuando solo quedan quince días para la retransmisión más esperada del año, la cadena pública se queda sin presentadores y el problema es bastante grande. La culpa la tiene el cómico catalán, que se ve forzado a prolongar su período de descanso y la parada en la agenda profesional. No han pasado muchos días desde que anunció que necesitaba recuperarse y que, ante un exceso de carga laboral, prefería desconectar un poco. Lo que no esperaban era que lo prolongara tanto como para tener que renunciar a la retransmisión desde la Puerta del Sol.

Su recuperación necesitará «un poco más de tiempo», ha comunicado, ya que lo necesita para poder volver «al 100%» en sus proyectos profesionales. Esto implica, pues, que no podrán ponerse al frente de este espacio y que la cadena debe buscar sustitutos rápidamente… muy rápidamente: «Muchas gracias por la comprensión, el cariño y el respeto. Desde la Corporación queremos transmitirle nuestro apoyo más sincero», han escrito en este comunicado.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán, finalmente, las campanadas en RTVE | RTVE

Andreu Buenafuente explica cómo se encuentra en un vídeo

Lo han acompañado de un vídeo largo del protagonista, de Andreu Buenafuente, en el que explica cómo se encuentra: «Tuve un episodio de estrés, algo poco agradable pero muy común en esta sociedad acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino y me motivo con radio, cine, teatro, televisión… Hubo un momento en el que no pude más, me colapsé y mi cuerpo me dijo que tenía que parar». Desde aquí ha agradecido el cariño de la gente de su entorno y de los profesionales que lo están ayudando.

Reconoce que necesitará «un poco más de tiempo«, no lo quiere acelerar y, por eso, no podrá hacer las campanadas: «En este contexto de recuperación, no veo nada bueno en forzarme para hacer un trabajo de solo un día. Debemos volver bien, debemos estar en el camino y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta. No es fácil detener una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado desde el principio«.

No lo han hecho sentir culpable ni han arrugado la nariz y, desde el primer momento, le habrían preguntado qué necesitaba y cómo podían ayudarlo: «Esto es importantísimo». No sabe bien qué pasará después de este período de descanso, pero confía en que podrá volver a su rutina «sea como sea esta nueva rutina». Ahora los interrogantes se acentúan, ya que no hay ninguna pista de quién se encargará de despedir el año desde TVE y el tiempo corre. ¿Le pedirán a David Broncano otra vez? Deben estar confiando en que no haya reservado vuelos hacia el Caribe para el 31 de diciembre. En los próximos días, comunicarán la decisión.