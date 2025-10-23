RTVE hizo una apuesta arriesgada la pasada temporada, llevar el formato de La Resistencia con David Broncano a la televisión pública española. Bajo el título de La Revuelta, pero manteniendo la esencia informal y alocada de todos los años que habían estado con el programa en Movistar+. La apuesta de TVE, sin embargo, les ha salido bastante bien y esta temporada han comenzado la segunda temporada con algunos cambios y la intención de competir por las audiencias del access al prime time con El Hormiguero, a quien han derrotado un par de veces estos últimos meses. Más allá del presentador, que ya era conocido antes por La Resistencia, la primera temporada del formato en La 1 permitió que los espectadores conocieran a una colaboradora que lo ha petado desde que empezó a salir en La Revuelta.

Lalachus, cómica y creadora de contenido se ha convertido en el tándem perfecto con Broncano: secciones diversas, una gran capacidad para reírse de sí misma y las propuestas más locas, como disfrazarse de la Bella y la Bestia con el presentador. Tanto ha sido así que la cadena decidió confiar en ellos dos para presentar la noche más mágica del año: las campanadas para dar la bienvenida al año 2025. Una de las incógnitas de estos últimos meses ha sido saber si repetirían un año más después de ver el éxito que lograron y en el programa de este miércoles 22 de octubre, la pareja ha puesto fin al misterio.

Aunque todavía quedan unos meses para que llegue la última noche del año, algunos canales de televisión ya han publicado quiénes son los elegidos para conducir este espacio televisivo que año tras año agrupa a miles de espectadores para dar la bienvenida a un nuevo curso. Es el caso de TV3, en el que Laura Escanes y Miki Núñez repetirán por tercer y cuarto año consecutivo respectivamente. Ahora bien, la cadena pública española todavía no ha revelado ninguna pista y aún existía la posibilidad de que Broncano y Lalachus pudieran repetir, pero esta semana parece que han puesto fin a todas las especulaciones.

En el programa Lalachus ha entrado para hacer su sección semanal, y en un momento concreto en que aparecía su fotografía con el vestido que usó durante las campanadas, ha aclarado si ella será la encargada un año más de dar la entrada al año 2026. «Ahora que lo he dicho, ¿este año qué harás la noche de Fin de Año? Porque no haremos las campanadas, claro…», ha expresado Broncano, manteniendo su opinión de que cumplir con esta responsabilidad solo una vez. «Bueno, ya lo dijimos, que muy buenos recuerdos, pero…», ha continuado. Por su parte, Lalachus ha expresado que pasará esta fecha tan especial con la familia, pero «recordando el año anterior». Con un tono de broma y para estirar el hilo, han propuesto juntar ambas familias y ver el momento todos juntos.

La polémica de la estampa

Ahora bien, uno de los momentos polémicos de las campanadas anteriores lo protagonizó Lalachus, tras usar una estampa con la cara del toro que sale en el Grand Prix. Organizaciones como el grupo Hazte Oír llegaron incluso a denunciarla porque lo consideraban ofensivo contra la religión. Con la causa cerrada, Lalachus ha hecho la que parece la última broma sobre el tema. «Por cierto, cuando veas a Ramón García y Ana Obregón haciendo las Campanadas fíjate en lo que hacen por lo que sea y si alguien te da una estampa de un programa de tu infancia y te dicen ‘sácala si quieres en algún momento importante’ no lo hagas», ha expresado.

Los datos de audiencia de las campanadas

RTVE aún mantiene el misterio sobre quiénes serán los responsables de ponerse al frente de esta fecha tan especial para todas las familias del país, pero lo que quedó claro es que la edición anterior fue todo un éxito. David Broncano y Lalachus superaron por goleada la emisión de Antena 3 con el polémico vestido de Cristina Pedroche y Chicote. Los trabajadores de La Revuelta registraron un 27,4% de share, en contraposición al 18,9% de share de Antena 3. En el minuto de oro de la retransmisión, TVE ganó con el 33,1% de share y 5.642.000 telespectadores, mientras que Antena 3 se quedó con el 32,6% y 5.550.000 personas. Sea como sea, parece que este tándem no repetirá este año, por tanto, ¿quiénes serán los elegidos?