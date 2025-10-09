Ana Mena, incómoda en ‘El Hormiguero’: «No me hagas hablar»

Ana Mena ha sido la invitada en El Hormiguero y sus fans se han dado cuenta, de inmediato, de que ha estado bastante incómoda. Pablo Motos ha tenido una de esas noches intensas con preguntas personales y un poco impertinentes. La cantante, eso sí, no se ha quedado callada y le ha dejado claro que pondría límites: «No me hagas hablar«. En su regreso tras el merecido descanso después de la gira, dice que necesitaba detenerse porque estaba «realmente agotada«. De las nuevas canciones, la que más gusta es Lárgate. El presentador le ha preguntado a quién iba dedicada: «A cualquier persona que nos haya hecho una putada», estallaba.

Ella nunca ha sido políticamente correcta y, así, ha querido justificar las preguntas incómodas que le ha hecho. Por ejemplo, si ha robado alguna vez: «Un paquete de Donettes que cogí en un camping cuando tenía 13 años», ha dicho. Y no contento con eso, también ha querido que se mojara y dijera qué canción de otro artista no puede soportar escuchar: «Pues Call me maybe de Carly Rae Jepsen, te diría». ¿Qué necesidad había de dejarla mal?

Ana Mena ha concedido una entrevista un poco incómoda en El Hormiguero | Antena 3

La pregunta que más ha enfadado a Ana Mena

En la película que promocionaba Ana Mena, interpreta el papel de una tatuadora. La artista ha tenido que ponerse tatuajes falsos para caracterizarse, un tema que ha fascinado al presentador: «¿No tienes ningún tatuaje?». Y ella, sin querer entrar en detalles, intentaba desviar el tema. Sin embargo, él no se lo ha permitido: «¿Qué tatuaje tienes? ¿Y dónde está? ¿Es un nombre? ¿Una fecha? ¿Un dibujo?«, insistía. Y ella, visiblemente incómoda, ha acabado estallando: «No me hagas hablar«. «¿Y podemos saber dónde está? ¿Dónde lo tienes?», decía una y otra vez. Hasta que, finalmente, ella se lo quitaba de encima de malas maneras muy enfadada: «Por aquí abajo», ha dicho señalando la zona de la cadera.

Tampoco él se lo ha pasado muy bien, ya que ha habido un momento en que se ha liado cuando Ana Mena y las hormigas le estaban intentando explicar cómo funciona eso de ligar a través de Instagram: «Me estáis dando la noche«, dejaba ir finalmente.

La cantante ha tenido que frenar a Pablo Motos | Antena 3

En cuanto a las anécdotas que ha sacado a la luz la invitada, una de las más divertidas ha tenido como protagonistas a los miembros de su equipo. En uno de los viajes promocionales que ha hecho, reservaron una habitación en un hotel que resultó ser erótico: «Recuerdo entrar en la habitación y encontrarme a Mickey Mouse… pero yo no recordaba Disney así. Todo tenía dibujos, las alfombras tenían estampados de vaginas y los cuadros sobre la cama puedes imaginarte cómo eran».