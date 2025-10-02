Ana Mena es uno de los nombres destacados del panorama pop español. La artista andaluza lleva años recorriendo los escenarios del mundo, al menos, hace pocas semanas cumplía un sueño actuando en Japón. Temas como Carita Triste o Un Clásico se han convertido en grandes hits de las listas de éxitos musicales. Desde finales de agosto no había hecho ningún post, en una especie de desaparición en las redes que ha roto hace unas horas. La artista se ha abierto en canal con una carta muy íntima y una fotografía de ella misma desnuda.

La Ana Mena más íntima: ¿por qué se ha abierto en canal con los fans?

La publicación en su perfil de Instagram va acompañada de dos imágenes. La primera ha sorprendido muchísimo a los fans de la malagueña porque se la puede ver semi acostada en el suelo, haciendo una postura como de yoga y totalmente desnuda.

Ana Mena se sincera como nunca y publica una imagen muy íntima | Instagram

La segunda imagen es un texto con el comunicado sobre esta desaparición y el tiempo de reflexión que ha necesitado las últimas semanas. Bajo el título «Quería sincerarme», la artista se ha abierto en canal con sus seguidores. «Desde la mayor honestidad, os quiero contar cómo ha sido este año para mí. He soñado toda mi vida con la música, cantar, y he luchado por hacerme un hueco en lo que más me apasiona desde que era una niña. Los últimos nueve años he trabajado sin descanso y no he parado de dejarme la piel», comienza el comunicado admitiendo que estos momentos han sido maravillosos, pero que a la vez ha vivido épocas duras.

Un tiempo para la familia y para reconectar

Todos estos años de esfuerzo y trabajo la han hecho parar porque «necesitaba respirar». Explica que quería tiempo con la familia, pasar más tiempo en casa, viajar y escribir canciones sin presión ni prisa. «Encontrar lo que me gusta, comenzar un nuevo tema, tener vacaciones y volverme a enamorar…», confiesa. La joven, por cierto, mantiene una relación sentimental con el actor Oscar Casas, hermano menor de Mario Casas.

«No sabéis cómo lo necesitaba porque estaba agotada. Todo este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta de que estos años he intentado cuidar al máximo todo lo que sale de mí, por miedo a exponerme demasiado. Me ha costado coger confianza con las personas y me cuesta abrirme. Aunque cueste creerlo, me pongo muy nerviosa cuando tengo una cámara delante y soy la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos».

El comunicado más personal de Ana Mena | Instagram

Una nueva etapa

Aunque es consciente de que los últimos años quizás se ha mantenido en una «zona de seguridad», ahora tiene ganas de atreverse, jugar y relajarse un poco. «Siento que todo esto que os cuento lo podréis notar en muchas canciones que irán saliendo. Empecé a trabajar en el álbum en el mes de enero y aún está en construcción, voy aprendiendo poco a poco», confiesa. Afirma que está lista para «renacer» y que por fin avanzar hacia una «transición necesaria para esta nueva era». Sea como sea, ha dejado el listón bien alto con esta publicación tan íntima, a la espera de saber cómo será esta nueva era musical y personal de Ana Mena.