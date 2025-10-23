Ana Mena ha tocado el cielo en el mundo de la música después de unos comienzos que no fueron fáciles, teniendo en cuenta que aquí nadie le prestaba atención y tuvo que irse a Italia para intentar hacerse un nombre. La jugada le salió bien, y de qué manera, considerando que ahora triunfa con cada una de las canciones que publica. La artista nunca ha querido hablar demasiado de su vida privada, un hermetismo que ha usado como escudo para protegerse de las críticas. Tras una temporada alejada de las cámaras y también de la música, regresa con las pilas cargadas y menos vergüenza. De hecho, acaba de conceder su entrevista más íntima en un pódcast de Los 40 Principales. Aquí la hemos visto desnudarse completamente, hasta el punto de acabar llorando emocionada. Pero, ¿qué ha explicado concretamente?
Este último año, ha estado descansando y reconectando consigo misma después de una década muy intensa de trabajo en la que se ha sentido «muy sola«. «Necesitaba, y mucho, estos meses. Es patético…», ha soltado cuando no ha podido evitar las lágrimas. En este tiempo, se ha dejado querer por su nueva pareja. El actor Óscar Casas se ha convertido en alguien muy importante en su vida: «Siempre está ahí y he visto que está cada día, que me lo demuestra cada día y que hay una comunicación tan fluida que me permito sentirme completamente vulnerable. Siempre me ha costado abrir mi corazón y, de repente, llega una persona que te hace cambiar el chip. Ahora forma parte de mi equipo, prácticamente, ya que me ayuda en todo«.
Ana Mena confiesa que no ha tenido suerte en el amor hasta ahora
No siempre ha tenido suerte en el amor, por lo que ha dicho. De hecho, ha confesado que su primera experiencia sexual llegó con casi 25 años: «Mi primera relación terminó a los 18 años y, desde entonces, estuve años fustigándome por culpa de la presión social que sentía por no haber dado el paso antes. Llegué a mentir sobre el tema cuando me preguntaban al respecto. Y, al final, no existe una edad buena. Todo fluye y la decisión la debes tomar cuando la sientes, nunca es pronto ni tarde y todo es completamente respetable», reflexiona Ana Mena.
Y esto no lo dice con otro objetivo que el de ayudar a chicas que puedan verse en una situación similar: «Cada persona tiene su ritmo y espero que esto pueda servir de alguna manera como un mensaje positivo a chicas que no hayan encontrado el momento y se sientan presionadas por la sociedad que dicta qué debe ser».
De sus inicios, ha reconocido que creyó que no llegaría a ninguna parte: «Sentí que iba a la mierda, absolutamente. Me echaban de todas partes, pero eso lo explicaré otro día«, ha dicho dejando con ganas de saber más. Si ahora que ha hablado abre la puerta a conceder más entrevistas, de momento es un misterio.