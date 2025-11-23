Queda poco más de un mes para la última noche del año. Las televisiones del Estado se preparan para una de las programaciones estrella del año en la que miles de personas esperan muy atentas la cuenta regresiva que dé la bienvenida a un nuevo año. Justo la misma semana en que RTVE ha anunciado quiénes serán los presentadores de las campanadas, ha salido a la luz la pareja que conducirá el programa ¡Feliz 2026!, que se emitirá durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril son el tándem que ha elegido la cadena pública española para presentar las campanadas este año en La 1. Tras los buenos números que lograron gracias a David Broncano y Lalachus con una de las campanadas más alocadas de la historia de la cadena, el matrimonio catalán tendrá un buen reto por delante. La competencia de este año tiene varios nombres: en TV3 Laura Escanes y Miki Núñez repiten un año más como presentadores. En Telecinco y Cuatro, la conductora de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda, hará tándem con el creador de contenido Xuso Jones. Finalmente, Cristina Pedroche, sus mediáticos vestidos y Alberto Chicote ocuparán las pantallas de Antena 3 y La Sexta.

¿Quiénes son los presentadores del especial de la noche de Año Nuevo en La 1?

La noche más especial del año en RTVE tendrá una vez más un programa temático que se emitirá la noche del 31 de diciembre y durante la madrugada del 1 de enero después de las campanadas. Para conducir esta gala la televisión pública española ha elegido una pareja sorpresa, Eva Soriano y Egoitz Txurruka. La humorista catalana repetirá en el último programa del año después de copresentar la edición de 2025 con Oriol Nolis, que logró 3.433.000 espectadores y un 28,6% de cuota de pantalla. La cómica lleva años vinculada a RTVE con proyectos como Ese programa del que usted me habla en La 2, La Noche D o programas de radio como Cuerpos especiales en Europa FM.

Eva Soriano y Egoitz Txurruka serán los presentadores de ‘Feliz 2026’ | RTVE

¿Quién es Egoitz Txurruka, ‘Txurru’, copresentador de ‘¡Feliz 2026!’?

En tándem con Eva Soriano estará Egoitz Txurruka, aunque se le conoce como Txurru, un perfil hasta ahora desconocido en TVE que formará parte de este programa especial. El periodista vasco es el presentador de un nuevo concurso que aún no se ha estrenado en RTVE. Trivial Pursuit, la adaptación del icónico juego de mesa convertido en un programa de conocimiento y estrategia. Trivial Pursuit debería estrenarse esta temporada en la parrilla televisiva de la televisión pública, pero antes los espectadores lo podrán ver en el especial post campanadas. «Como presentador de televisión, esto es lo más importante: que se una la familia. Quiero que me vean como su hijo, su amigo, su colega de la cuadrilla. Nuestra versión es más cercana y familiar respecto al formato americano», explicó Txurruka durante la presentación de la programación en el FesTVal de Vitoria.

¿Cómo será el programa?

La mecánica del concurso se estructura en varias rondas eliminatorias. En la primera los concursantes deben responder preguntas para hacerse con los quesitos icónicos del concurso y poder acceder al tablero. Allí deberán enfrentarse a preguntas de opción múltiple para avanzar casillas y acercarse al centro del tablero. Cuando lleguen tres participantes, lucharán por quedarse en el corazón del tablero hasta el final. El finalista tendrá la oportunidad de ganar el gran premio si completa una rueda de seis quesitos respondiendo una pregunta de cada categoría en menos de 60 segundos. El bote inicial será de 25.000 euros que irá aumentando programa a programa.

Egoitz Txurruka es un presentador vasco con una amplia trayectoria en ETB, donde ha estado al frente de formatos como Esto no es normal. El comunicador de 34 años conoce bien el mundo de la televisión y saltó a la pequeña pantalla en 2014 tras participar en el reality El Conquistador del Fin del Mundo en EITB. Dentro de la misma cadena también ha pasado por formatos como el programa Esto no es normal y ha presentado las campanadas en la cadena vasca varios años. En sus redes sociales también se puede ver que es una persona muy activa, aficionada a los deportes y fan del surf y las actividades marítimas.

¿Qué famosos actuarán en ‘¡Feliz 2026!’?

Sea como sea, Eva Soriano y Egoitz Txurruka pondrán el ritmo en la gala especial que despedirá el 2025 y dará la bienvenida al nuevo año. Entre el centenar de famosos que pasarán por el escenario hay nombres como Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Edurne o Carlos Baute.