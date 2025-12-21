RTVE regresa esta Navidad con un montón de programas y sorpresas que llenarán la parrilla de la televisión pública española. Los clásicos de siempre regresan un año más, pero TVE también apuesta por nuevos formatos como un talent show de canto lírico, los especiales de Navidad como Telepasión o el resumen del año con Carlos del Amor. Bajo el lema, RTVE, como en casa, la televisión ha anunciado qué formatos formarán parte de la programación los próximos días. ¿Qué programas y estrenos han preparado para esta Navidad?

Esta Navidad 🎄: @rtve, como en casa 🏡 pic.twitter.com/9gQmG06BBP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2025

José Mota regresa con un especial de Nochebuena dedicado a ‘El juego del calamar’

José Mota es uno de los imprescindibles de la cadena de televisión pública española. El cómico celebra 25 años de sus programas especiales de Navidad y este año lo hará con una entrega muy especial, El Juego del Camelar, inspirada en la serie de Netflix, El juego del calamar. Los políticos más destacados de los últimos meses ocuparán buena parte del especial bajo el humor que tanto caracteriza a Mota.

‘Aria’, un ‘talent show’ de canto lírico

Ruth Lorenzo regresa como presentadora a RTVE con Aria. Junto a Mario Marzo y Juanjo Bona, serán los maestros de ceremonias en los que 10 cantantes intentarán convertirse en las estrellas de este estilo musical.

Ruth Lorenzo y Mario Marzo presentan el programa Aria en RTVE | Europa Press

Aria, locos por la ópera, tendrá cuatro galas en las que esta decena de artistas intentarán lograr la victoria. El jurado lo componen tres voces y profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez, además de un jurado secreto.

‘Telepasión’: los trabajadores de RTVE más musicales

No hay Navidad en RTVE sin Telepasión. El programa especial musical reúne a las caras más conocidas de la cadena en un formato muy divertido donde podemos ver su faceta como cantantes más desconocida. Bajo el nombre Mi gran noche, uno de los temas más icónicos de Raphael, los trabajadores de RTVE acompañarán a los espectadores la noche del 24 de diciembre. ¿Qué nombres podremos ver? David Broncano, Marc Giró o Chenoa, entre otros.

Paula Vázquez o Cayetana Guillén Cuervo serán algunos de los nombres de ‘Telepasión’ | RTVE

Uno de los presentadores que pasará por Telepasión es Aitor Albizua, junto a Lalachus, que esta Navidad también tendrá un especial en el programa que presenta cada tarde. Cifras y letras contará con tres programas especiales que serán más largos de lo habitual y tendrán personajes famosos como invitados. Una de las sorpresas será el 25 de diciembre con un duelo entre Ana Belén y su hija, la actriz Marina San José. Ambas acompañarán a dos de los campeones con más victorias del concurso. El día de Año Nuevo también habrá un especial con las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño que acompañarán a dos concursantes que han ganado el bote del programa. La tercera entrega será la noche de Reyes con el mago Jorge Blass y el actor Roberto Álamo. Ambos estarán junto a dos de los campeones más jóvenes de Cifras y letras.

Aitor Albizua y Lalachus, presentadores de ‘Telepasión’ en RTVE | Europa Press

Los conciertos de Navidad estarán protagonizados por Abraham Mateo y Dani Fernández, dos de las voces del pop-rock y el urban español que se emitirán la noche de Navidad en La 1. También habrá espacio para la cocina con Navidades con Samantha, cuatro entregas especiales donde Samantha Vallejo-Nájera compartirá recetas y menús para las fiestas de Navidad con la ayuda de cuatro ganadores del concurso: Gabriela Hinojosa, Carlos Maldonado, María Lo y Ángela Gimeno.

Eva Soriano y ‘Txurru’, encargados del especial de Nochevieja

Feliz 2026 es el programa especial que se emitirá durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero en RTVE. Un espacio de actuaciones musicales para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año con Eva Soriano y Egoitz Txurruka. ¿Y qué famosos pasarán por el programa durante la noche más mágica del año? Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Edurne o Carlos Baute, entre otros.

Egoitz Txurruka presentará el especial Feliz 2026 con Eva Soriano | Europa Press

El resumen del año estará a cargo del periodista cultural Carlos del Amor, que se emitirá durante el Telediario de RTVE. En cuanto a la noche de Reyes, la cabalgata tendrá dos presentadores, Javier de Hoyos y Ana Prada.

La programación de la plataforma RTVE play

Las sorpresas no terminan aquí porque la plataforma RTVE Play también ofrecerá una buena dosis de novedades y programación especial para las próximas semanas. La plataforma de streaming ofrecerá un especial en Open Play, el proyecto de podcast que el día 22 ofrecerá un espacio con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez para cubrir el sorteo de la Lotería de Navidad. El día 30 harán un especial para despedir el año con invitados como Miguel Maldonado, Héctor de Miguel o Ignatius Farray.

Las precampanadas desde la Puerta del Sol vendrán de la mano de Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado el próximo día 30 a las 23:30 desde La 2 y RTVE Play, una forma previa de despedir el 2025 desde el humor y la ironía.

Además, llega Make Up Stars: Drag Race, un talent show presentado por Pilar Rubio en el que el maquillaje es el protagonista. Los participantes tendrán que poner a prueba su talento para demostrar quién es capaz de hacer auténticas obras de arte. Los primeros episodios están disponibles a partir del 21 de diciembre.

Pilar Rubio presenta el programa ‘Make Up Stars Drag Race’ | RTVE

También habrá un especial de Navidad del programa que presenta Henar Álvarez, Al cielo con ella, que este año tendrá una sorpresa con la visita de José Mota, especialista en programas de Navidad, además de las aportaciones de Lalachus y Clara Ingold. Todo ello, una oferta variada para acompañar estas fiestas de Navidad.