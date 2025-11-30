Ruth Lorenzo busca al mejor cantante de ópera en un nuevo concurso de TVE

TVE ha sorprendido con un anuncio inesperado que puede agradar a los más melómanos. ARIA, locos por la ópera será el nuevo talent show que llegará a la cadena pública durante la Navidad, un concurso que buscará al mejor cantante lírico para ofrecerle un lugar en un mundo tan exigente como el de la ópera. Los presentadores serán la Ruth Lorenzo, la cantante que representó a España en Eurovisión en 2014 con Dancing in the rain, y el exconcursante de OT y Masterchef Juanjo Bona que la ayudará desde el backstage.

El programa tendrá cuatro galas, en las cuales darán la oportunidad a 10 concursantes de demostrar sus habilidades con la voz y terminar convirtiéndose en cantante de ópera profesional. Por el momento, solo conocemos sus nombres de pila: Álvaro, Aseel, Carmen, Esaú, Ginés, Guillem, Jorge, Klaudya, Marina y Merlyn. Ellos han sido los mejores entre los 200 candidatos que han demostrado gran calidad y técnica vocal durante los castings.

Ellos son los concursantes del nuevo talent show de ópera en TVE

Isabel Rey y Zapata Tenor formarán parte del jurado | TVE

El jurado tendrá en sus manos la elección final, tres profesionales del mundo de la música como son la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez. Además, en cada gala se les sumará un juez secreto de quien solo sabremos la identidad en la gala final, el encargado de decidir quién se va y quién continúa en la competición. Sobre él, solo han dicho que es alguien “muy top” dentro del mundo de la ópera porque juega “en las grandes ligas”. Y, como no podía ser de otra manera, el programa contará con música en directo de la mano de la orquesta Franz Schubert Filharmonia que dirige Tomàs Grau.

¿Cómo será este concurso de TVE sobre ópera?

¿Y qué podremos ver en este programa? Desde la dirección de la cadena explican que se llevarán a cabo actuaciones solistas y también grupales. No quieren captar la atención solo de los fans de la ópera, sino que también habrá espectáculo para personas que nunca hayan tenido contacto con este género.

Por ejemplo, el público podrá descubrir las historias que hay detrás de las grandes melodías. El pianista Mario Marzo hará una introducción de cada obra y también contarán con la participación de cantantes españoles que no hacen ópera, pero que se atreverán a adaptar a la lírica temas muy conocidos.

Juanjo Bona y Ruth Lorenzo estarán al frente de las galas | TVE

Este no es un formato propio de TVE, sino que harán una adaptación del programa original que creó una productora de los Países Bajos. Hasta ahora, han emitido tres temporadas en la televisión de allá que han tenido mucho éxito. España se convierte en la primera cadena que compra estos derechos, de hecho.