Ruth Lorenzo compagina, desde hace unos años, el trabajo de cantante con el de presentadora de grandes formatos. Ahora todo le sonríe porque está trabajando en TVE en un concurso de ópera, pero ha tenido épocas en su vida en las que ha tenido que enfrentar problemas de dinero muy graves. Ella que se hizo famosa en el X Factor del Reino Unido, aprovechó la oportunidad para firmar un contrato con una discográfica que la hizo de oro.

De hecho, la misma cantante ha reconocido que en aquella época ganó un millón de libras y eso le permitió comprarse una casa en una de las mejores zonas de Londres. Cuando se dio cuenta de que el representante quería que cambiara radicalmente de estilo para hacerla más comercial, ella se negó y tuvo que devolver todo el dinero: «No quise venderme y mandé a la mierda todo el dinero, así de claro«, confesó en una entrevista con Risto Mejide.

En ese momento, se quedó sin nada en un cambio vital de 180 grados que le costó mucho: «Pasé de vivir en un piso espectacular al lado del Támesis a tener que colarme en el metro porque no tenía dinero. De hecho, tenía que robar comida en las tiendas porque no podía comprar huevos ni leche«, agregó en la última entrevista que ha concedido a La Revuelta.

Ruth Lorenzo tuvo problemas de dinero antes de hacerse presentadora de éxito | TVE

Tardó varios años en poder cambiar esa situación y volver a poder mantenerse económicamente. Vivir de la música no es fácil, pero finalmente lo ha conseguido sobre todo desde que la eligieron como representante de España en Eurovisión en 2014. Ruth Lorenzo lo hizo muy bien, cayó en gracia y, a partir de entonces, empezó a aparecer en varios programas de televisión que la han convertido en una figura relevante del panorama audiovisual español. La vida le sonríe otra vez, pero parece que no ha olvidado lo mal que lo pasó entonces y lo comparte como un recuerdo de que la vida puede cambiar en cualquier momento.

El nuevo proyecto musical que ha iniciado Ruth Lorenzo

Muchos conocen a la artista por su gran potencia de voz en un estilo muy marcado que ha mantenido desde que se hizo famosa. Ahora, sin embargo, ha decidido hacer un cambio y ha creado una banda de rock llamada RUTH con la que inicia una nueva etapa artística. Se ha reinventado en un proyecto que no tiene nada que ver con el pop que cantaba en sus inicios.

Le está costando un poco que la gente entienda por qué ha hecho este giro, pero insiste en que le apetecía experimentar una nueva etapa artística y poder tocar en festivales por primera vez después de muchos años en esta industria.