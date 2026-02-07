Ruth Lorenzo compagina, des de fa uns anys, la feina de cantant amb la de presentadora de grans formats. Ara tot li somriu perquè està treballant a TVE en un concurs d’òpera, però ha tingut èpoques de la seva vida en què ha hagut d’afrontar problemes de diners molt greus. Ella que va fer-se famosa al X Factor del Regne Unit, va aprofitar la tirada per signar un contracte amb una discogràfica que la va fer d’or.
De fet, la mateixa cantant ha reconegut que en aquella època va guanyar un milió de lliures i això li va permetre comprar-se una casa en una de les millors zones de Londres. Quan va adonar-se que el representant volia que canviés radicalment d’estil per fer-la més comercial, ella va negar-se i va haver de retornar tots els diners: “No vaig voler vendre’m i vaig enviar a prendre per cul tots els diners, així de clar“, va confessar en una entrevista amb Risto Mejide.
En aquell moment, va quedar-se sense res en un canvi vital de 180 graus que va costar-li molt: “Vaig passar de viure en un pis espectacular al costat del Tàmesi a haver de colar-me al metro perquè no tenia diners. De fet, havia de robar menjar a les botigues perquè no podia comprar ous ni llet“, ha afegit en l’última entrevista que ha concedit a La Revuelta.
Va trigar diversos anys a poder capgirar aquella situació i tornar a poder mantenir-se econòmicament. Viure de la música no és fàcil, però finalment ho ha aconseguit sobretot des que l’elegissin com a representant d’Espanya a Eurovisió el 2014. Ruth Lorenzo va fer-ho molt bé, va caure en gràcia i, a partir de llavors, va començar a aparèixer a diversos programes de televisió que l’han convertit en una figura rellevant del panorama audiovisual espanyol. La vida li somriu una altra vegada, però sembla que no ha oblidat com de malament va passar-ho llavors i ho comparteix com a record que la vida pot canviar en qualsevol moment.
El nou projecte musical que ha engegat Ruth Lorenzo
Molts coneixen l’artista per la seva gran potència de veu en un estil molt marcat que ha mantingut des que es fes famosa. Ara, però, ha decidit fer un canvi i ha creat una banda de rock anomenada RUTH amb la que inicia una nova etapa artística. S’ha reinventat en un projecte que no té res a veure amb el pop que cantava en els seus inicis.
Li està costant una mica que la gent entengui per què ha fet aquest gir, però insisteix que li venia de gust experimentar una nova etapa artística i poder tocar a festivals per primera vegada després de molts anys en aquesta indústria.