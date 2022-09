‘Masterchef’ s’estrena amb confessió de Ruth Lorenzo: “Vaig tenir anorèxia”

TVE ha delectat els teleespectadors amb una nova temporada de Masterchef, que ha tornat en una de les edicions de famosos amb millor càsting. Amb set milions de pressupost, han pogut convèncer estrelles mediàtiques com Ruth Lorenzo o María Zurita, dues de les protagonistes d’aquesta primera emissió. En el cas de la cantant, que recordem que va fer-se famosa gràcies al pas per Eurovisió, ha estat una confessió personal dolorosa la que l’ha col·locat a primera línia.

Ruth s’ha mostrat enamoradíssima de Jordi Cruz durant tot l’espai, el que també ha fet molta gràcia: “Sempre penso que és molt guapo quan el veig a televisió i en persona també ho és… Em tremolen les cames”, assegurava quan veia que s’apropava a ella.

El que el xef català no s’esperava era que Ruth acabés traient a la llum un episodi tèrbol sobre la seva infància: “Ara la meva relació amb el menjar és molt bona, però fa uns anys vaig tenir anorèxia i bulímia. Des que era molt joveneta amb nou o deu anys, fins als 30. Com se soluciona? Amb molt de temps, molta paciència, molt d’amor de la teva família i molta teràpia. Ara soc una dona que menja i és feliç”.

"Hace unos años tuve anorexia y bulimia, desde los 9-10 hasta 30. Se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia" @RuthLorenzo #MCCelebrity pic.twitter.com/vGaOEgH81r — MasterChef (@MasterChef_es) September 12, 2022

María Zurita, molt criticada pels membres del jurat

En aquesta edició també participa María Zurita, la cosina més mediàtica de Felip VI. Anteriorment l’hem pogut veure en altres realities, el que demostra que no li importa que li demanin discreció. La seva estrena com a cuinera no ha estat fàcil, ja que ha hagut d’afrontar crítiques bastant dures del jurat. La seva elaboració els ha decebut i no han dubtat en fer-li saber: “Ens has presentat un plat estrany sense sentit i és una pena perquè has treballat tranquil·lament i d’una manera molt neta i organitzada. El problema és que no ha lluït”, li deien.

Ella, que no està acostumada a les crítiques, gairebé es posa a plorar: “Feia molt de temps que no em renyien, crec que des que el meu pare em deia que havia tret males notes. M’he sentit petita de sobte. Sabia que aquest no era un plat excepcional, però tampoc per estar entre els quatre pitjors. M’ha costat aguantar-me les llàgrimes”.

María Zurita, criticada a Masterchef | TVE

Emmanuel Esparza, el primer expulsat d’aquesta edició de Masterchef

L’actor Emmanuel Esparza ha estat el primer expulsat d’aquesta setena edició de Masterchef Celebrity. Ell comptava amb avantatge en haver participat prèviament en la versió colombiana del programa, el que l’ajudava a conèixer com funciona. Potser per això els jutges han estat molt durs amb ell i li han exigit més que a la resta, el que ha acabat per convèncer-los que havia de ser ell qui marxés. Emmanuel havia de fer uns bombons amb el xoriço com a ingredient principal, el que no ha estat gens fàcil. El resultat no ha agradat gens i el jurat ha tingut clar que ell havia de ser el primer expulsat.

El aspirante que tiene que abandonar las cocinas de #MCCelebrity es Emmanuel Esparza.



Te echaremos de menos. 😢 #MCCelebrity https://t.co/braE4DQZ8d pic.twitter.com/F3qocKiHUK — La 1 (@La1_tve) September 12, 2022

L’estrena ha aconseguit un 15,4% del share, el que els col·loca com a opció més vista a Espanya aquest dilluns. No han guanyat per molt, per això, així que és previsible que a partir d’ara facin encara més promoció de les gales d’aquesta edició.