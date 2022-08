Torna ‘Masterchef’: famosos populars i 7 milions d’euros de pressupost

Masterchef torna a TVE, que no vol deslliurar-se del programa que més alegries li dona. Aquest no és un concurs barat de produir ni molt menys, però les bones xifres d’audiència que li genera compensen la inversió. Aquest matí han publicat les primeres imatges de la nova temporada, que s’emetrà d’aquí a poques setmanes. Encara no hi ha data oficial, però han anunciat que “molt aviat” podrem veure els famosos enfrontant-se a aquesta aventura televisiva.

¡EXCLUSIVA! Primeras imágenes de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. “Las cocinas de MasterChef son un lugar muy serio donde se viene a darlo todo” https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/tgGP8eqCZW — MasterChef (@MasterChef_es) August 19, 2022

Qui són els concursants de la nova temporada de Masterchef?

Entre els concursants d’aquesta edició trobem cares molt conegudes com Ruth Lorenzo, Norma Duval, Patricia Conde i Lorena Castell. A més a més, hi haurà gent de l’alta societat com la cosina de Felip VI María Zurita i l’aristòcrata Isabelle Junot. Mai no fallen els actors, un sector que representaran Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Pepe Barroso Jr., Fernando Andina i Daniela Santiago. També hi participarà la dissenyadora María Escoté i el periodista esportiu Nico Abad.

Com és habitual, també aniran apareixent antics participants com Miki Nadal o Raquel Sánchez Silva.

Aquests són els concursants de Mastechef |TVE

Quant costarà aquesta nova temporada?

TVE ha apostat molt fort per Masterchef, fins al punt de convertir Espanya en un dels països que més edicions n’ha emès. En aquesta edició, les dotze gales costaran a la cadena 6.936.130 €… gairebé set milions d’euros, una xifra escandalosa que és una mica inferior a la de l’any passat però que continua sent la segona més cara de la seva història.

No obstant la gran morterada que han d’invertir-hi, estan convençuts que aquest és el format en què més diners s’han de gastar perquè és dels pocs que els surt rendible gràcies a l’audiència i la repercussió que els hi genera. Els teleespectadors no es cansen d’aquest programa i els fan líders setmana rere setmana, amb uns números que milloren encara més quan emeten una edició de concursants famosos com la d’ara.