Demanen l’acomiadament de Rafa Mora per embogir d’ira contra un company

Rafa Mora no compta amb molts fans, però el comportament que ha mostrat en el programa de Sálvame d’aquest dijous ha acabat de donar ales als teleespectadors per demanar el seu acomiadament immediat. El col·laborador ha mantingut discussions molt fortes amb els companys, però mai no s’havia passat tant de la ratlla com ha fet amb Miguel Frigenti. Ha deixat anar comentaris homòfobs, amb mala llet i ganes d’humiliar-lo. Li ha dit de tot en una esbroncada que començava perquè Rafa Mora deia que no valia de res el testimoni del company.

A Miguel no li va agradar que Rafa Mora es mostrés tan superior a ell i li va recriminar aquesta actitud. El que no s’esperava en demanar que el tractés amb respecte era que allò acabés derivant en una esbroncada sense precedents en el programa. El primer dard? Un comentari homòfob: “L’única cosa que dic és que jo tinc més informació sobre aquest tema, de la mateixa manera que tu en tindries més si parles de Torremolinos i de drag queens“, deia en una clara referència a l’homosexualitat del company.

No content amb això, va prosseguir amb un reguitzell de crítiques i insults: “Ets un pelele i no estàs a l’altura. Acabes d’arribar de vacances i no saps res”, deia Rafa Mora. I l’altre es defensava: “Si per ser rellevant he de trair i vendre a la gent com fas tu, doncs prefereixo ser menys rellevant. Ets un marichulo i un maleducat, ja t’agradaria tenir la categoria que tinc jo”.

El que tots esperaven era que Rafa Mora continués amb les crítiques al company: “Ets un zero a l’esquerra i si et convidessin a les discoteques d’Eivissa, seria potser com a mascota“, etzibava. Miguel Frigenti esclatava llavors: “T’estàs passant ja. No permetré que em faltis al respecte tu, que em dius mascota quan tu sembles un furby. L’imbècil aquest que està molt subidito“, deia mentre marxava fora de plató.

Rafa Mora humilia Miguel Frigenti a Sálvame | Telecinco

La xarxa demana l’acomiadament immediat de Rafa Mora

Com era d’esperar, aquesta actitud no ha fet gens de gràcia als teleespectadors del programa de Telecinco. Ràpidament s’han multiplicat els missatges i les crítiques ferotges contra Rafa Mora, a qui volen que acomiadin immediatament: “Fins quan haurem de suportar a aquest ésser masclista i homòfob? És una autèntica vergonya que el continuïn tenint allà assegut, quin fàstic”.

Rafa Mora a Miguel Frigenti: "Eres un pelele, tú solo puedes hablar de Drag Queens y de Torremolinos"



¿Hasta cuándo la audiencia vamos a tener qué soportar a este ser machista y homófobo? Es una verdadera vergüenza que lo sigan teniendo ahí sentado. Qué asco.#yoveosálvame. — Silvia Prendes (@SilviaPrendes) August 18, 2022

Podéis ponerle 40 pinganillos e indicarle lo q tiene q decir para justificar su presencia en el plató. El resultado es el mismo, Rafa Mora provoca rechazo. Un misógino y machista embutido en un cuerpo con ademanes de matón de discoteca #yoveosálvame #APOYOROCIO18A — Osaki (@Osaki_oki) August 18, 2022

POR FAVOR ECHEN A RAFA MORA DE SALVAME YAAA!!!!

El comentario homófobo que acaba de soltarle a frigenti es absurdo.🤦Cuántas encuestas más hacen falta para que se den cuenta de que la audiencia no lo quiere. #yoveosálvame — Marco Garcia Franco (@Marcogf24) August 18, 2022