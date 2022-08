Filtren les exigències de Lara Álvarez en la seva nova feina a televisió

Lara Álvarez agrada molt als directius de Telecinco, que la mantenen com a enviada especial a Hondures cada edició de Supervivientes. A més a més, enguany han volgut premiar-la amb un nou encàrrec: posar-la al capdavant d’un programa ella sola. Lara serà la presentadora de Pesadilla en el paraíso, un reality nou en què u grup de famosos hauran de conviure en una granja amb poques comoditats. En un principi va sorprendre que no hi posessin Jorge Javier Vázquez, qui no treballarà en aquest format nou.

Ara que queden pocs dies perquè comenci l’aventura, la cadena ha començat a confirmar els noms dels primers concursants. Entre ells, destaca un dels cosins més desconeguts de Felip VI que promet donar guerra. I com es prepara Lara Álvarez? Amb il·lusió i moltes ganes davant d’un repte en el que estrenarà canvi de look, ja que en el seu perfil d’Instagram ha publicat una fotografia en què se la veu amb els cabells molt més curts: “Il·lusió, aquell sentiment d’alegria i satisfacció que produeix la realització o esperança d’aconseguir una cosa que es desitja intensament. Nous projectes molt aviat”, escriu.

El que més ha sobtat ha estat que es filtri a la premsa quines són les condicions que ha imposat a canvi de presentar el seu primer programa. El Español assegura que l’asturiana ha demanat que li busquin (i paguin) una casa amb jardí i piscina per poder viure-hi amb els dos gossos mentre durin les gravacions del programa. La granja estarà ubicada en un municipi de Cadis, el que l’obliga a buscar allotjament fora de Madrid. Ara bé, sembla que el que demana no és poca cosa…

Lara Álvarez canvia de look abans de començar la nova feina | Instagram

Lara Álvarez, soltera però amb dos gossos grans a casa

Lara hi estarà amb Noah i Lúa, els dos gossos a qui tant ha trobat a faltar durant les gravacions de Supervivientes. El perfil d’Instagram de la presentadora està ple de fotografies amb els dos, un Labrador i un Boyero de Berna guapíssims que haurien “embogit” quan la van veure després de quatre mesos separats.

Lara Álvarez, enamorada dels seus dos gossos | Instagram

Actualment, Lara Álvarez no té parella després d’haver trencat amb un fotògraf només tres mesos després de començar la seva història d’amor. Ara se centra en la feina i en intentar oferir un bon paper en aquest nou reality.