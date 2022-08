El cosí més desconegut de Felip VI participarà en un ‘reality’ de Telecinco

Felip VI té un munt de cosins, però avui el focus està apuntant directament a un dels més desconeguts fins ara: Juan Alfonso Milán. El besavi de tots dos era Alfons XIII, un lligam familiar llunyà que ha valgut al jove per convèncer Telecinco que l’havien de contractar per al nou reality. Queda poc per a l’estrena de Pesadilla en el paraíso, un concurs en què uns quants famosos hauran de conviure en unes condicions poc agradables. Entre els companys de Juan Alfonso destaquen Gloria Camila Ortega, Pipi Estrada, Omar Sánchez o Víctor Janeiro.

Totes les mirades es concentraran en el cosí de Felip VI, qui va néixer a París fa 31 anys. Aquesta serà la primera vegada que el veiem a televisió, encara que el noi està bastant acostumat als flaixos perquè treballa de model des que tenia 19 anys. Actualment viu a Londres, ciutat en què col·labora amb grans marques com Armani. En unes declaracions antigues, Juan Alfonso va referir-se al seu cosí: “Felip és un home amb classe i molt preparat, m’encantaria convidar-lo a la meva boda”, deia llavors.

¡SÉPTIMO CONFIRMADO!



Juan Alfonso Milán es el séptimo concursante oficial del nuevo reality de Telecinco #PesadillaEnElParaíso 🐑 pic.twitter.com/bqc5nCT3dy — Pesadilla En El Paraíso (@PesadillaEnElPa) August 17, 2022

Qui és Juan Alfonso Milán? El cosí més desconegut de Felip VI

D’ell se sap poca cosa més, de moment, però sembla evident que el programa de Telecinco aprofitarà la seva presència per intentar aconseguir informació sobre el monarca espanyol. Sembla que no tenen molta relació, per no dir gairebé nul·la, però això no serà impediment perquè els presentadors i tertulians explotin la participació del familiar del Borbó. Sempre agrada tenir un membre de la família reial a televisió, encara que sigui un membre llunyà. Cal recordar que en la darrera edició de Supervivientes, per exemple, van fitxar un altre dels seus cosins: el també model Ignacio de Borbó.

Juan Alfonso Milán, un dels cosins de Felip VI | Telecinco

A la Casa Reial mai no agrada que membres de la família apareguin a televisió, per la qual cosa és probable que intentin posar-se en contacte amb el cosí de Felip VI abans que comenci aquesta aventura a Telecinco per intentar que no doni detalls sobre ells. No es coneix res sobre ell, la seva vida privada i el seu caràcter, així que tot serà una sorpresa que promet cridar l’atenció dels teleespectadors més tafaners.