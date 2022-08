Iñaki Urdangarin plora a llàgrima viva en unes fotos impactants

Iñaki Urdangarin viu el primer estiu com a home separat, unes vacances sense Cristina de Borbó i els nens que l’estarien passant factura. És cert que l’exduc de Palma surt amb Ainhoa Armentia, l’advocada amb qui van enxampar-lo a principis d’any en unes fotos que van derivar en el comunicat oficial de la filla de Joan Carles.

Fa un parell de dies vam veure unes fotografies dels fills a la platja, mentre que avui és Iñaki el protagonista de la portada de Diez Minutos. Ha sorprès moltíssim veure’l plorar desconsoladament a dins del seu cotxe en unes imatges impactants captades per un paparazzo. Es trobava a Vitòria, a un carrer del despatx d’advocats en què treballava fins fa poc. Allà continua Ainhoa, a qui va anar a buscar després de la feina. Els escortes d’Iñaki la van acompanyar a dins del vehicle i, un cop allà, Iñaki hauria començat a explicar-li alguna cosa visiblement nerviós i entre gestos desesperats. Finalment, no va poder evitar posar-se a plorar allà mateix.

Iñaki Urdangarin plora a dins del cotxe | Diez Minutos

Iñaki Urdagarin plora sense consol per incredulitat d’Ainhoa Armentia

El fotògraf hauria estat testimoni de tota l’escena, el que li va permetre veure Ainhoa intentant calmar la seva parella. El va abraçar diverses vegades perquè intentés calmar-se, però res no aturava les llàgrimes de l’ex de Cristina. Allà haurien estat més de vint minuts, en una trobada tensa i molt incòmoda. Poc després, ella va baixar-se del vehicle i va tornar al seu lloc de feina mentre ell desapareixia en cotxe. No se sap quin va ser el motiu d’aquest plor, però la curiositat és màxima i ja han començat les primeres especulacions.

Queden pocs dies per a un viatge molt especial per a Iñaki Urdangarin, que està convidat a la boda del seu nebot. Es casa als Estats Units, país que l’exduc de Palma fa molt que no visita. S’ha dit que podria acudir amb la seva parella per tal de fer la gran presentació en societat davant de tota la família, però aquesta informació encara no s’ha confirmat. Caldrà esperar per veure si es filtra alguna fotografia de l’esdeveniment que confirmi si realment han acudit junts.