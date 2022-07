Felip i Cristina de Borbó es retroben després d’anys enfrontats

Felip de Borbó ja ha arribat a Mallorca, preparat per engegar les vacances familiars en les que l’acompanyaran Letícia, les filles i Sofia de Grècia. El que pocs esperaven era que el monarca arribés abans que la dona i les nenes, les que agafaran un vol en les pròximes hores. I com és que ell tenia tanta pressa per arribar-hi? Podria tenir molt a veure la presència de la seva germana Cristina al Palau de Marivent, amb qui no coincideix des de fa anys. De fet, no l’hauria vist des que va separar-se d’Iñaki Urdangarin -amb tot l’escàndol mediàtic que això va generar- el passat mes d’abril.

Els germans haurien coincidit després de molt de temps, una reunió a la que Letícia hauria preferit no assistir. Aquest és el primer estiu en el que Cristina passa uns dies a Mallorca amb la família des de fa sis anys, moment en què van deixar de ser benvinguts per culpa de la implicació del marit en una trama corrupta. Ara li han reobert les portes de Palau, però sembla que la condició seria que no coincidís amb Letícia i les nenes… les que no l’haurien perdonat encara. Tots pensaven que Felip faria l’impossible per no veure-la, però finalment hauria cedit i l’hauria vist unes hores tal com assegura Vanitatis.

El motiu oficial de Felip, però, és haver de rebre en audiència aquest divendres algunes de les autoritats més importants del govern balear. Encara no s’han filtrat detalls d’aquesta retrobada dels germans, però és probable que en les pròximes hores apareguin els primers testimonis que se sàpiguen com han reaccionat en tornar-se a veure després de tant de temps i tants menyspreus. Es tracta d’un primer pas en la seva reconciliació definitiva? O simplement s’han saludat fredament i una mica per obligació? El temps dirà què hi ha darrere d’aquesta reunió familiar a la que Letícia ha optat per no assistir, el que demostra que en el seu cas costarà més que apropi postures amb la seva cunyada.

El rei Felip s’ha retrobat amb Cristina després de molts anys | Europa Press

Felip i Letícia, de Mallorca a un destí secret

El matrimoni s’estarà a Marivent uns deu dies, unes vacances que en precediran d’unes altres en les que viatjaran a un destí desconegut per evitar ser perseguits per la premsa. Abans, però, hauran de posar-se les seves millors gales el 4 d’agost, dia en què obriran les portes del palau de Marivent per primera vegada des de fa molts anys per rebre una àmplia representació de la societat civil de les illes als qui oferiran un dinar de gala preparat per un cuiner amb una estrella Michelin.