Iñaki Urdangarin, culpable de l’estiu més incòmode dels fills a Mallorca

Iñaki Urdangarin va ser apartat de la família reial quan va ser imputat en una trama de corrupció. Amb ell, Cristina de Borbó i els quatre fills van córrer la mateixa sort i van quedar fora de les fotografies oficials. Ara bé, també en l’àmbit privat van separar-se de Felip VI i Letícia, els qui els van fer la creu per evitar que l’escàndol esquitxés encara més la Casa Reial. La parella ha estat tractada com dues ovelles negres durant molt de temps, un tracte que encara rep la germana del monarca tot i haver-se separat del basc.

Aquests dies en tenim la prova, de fet, ja que Cristina i els nens han tornat a Mallorca després de sis anys vetats. Estan allotjats al Palau de Marivent amb la reina Sofia, qui els ha acollit amb els braços oberts en aquest primer estiu de Cristina com a dona separada. Ara bé, no tot és tan maco com sempre. Està previst que Felip i Letícia arribin a Mallorca aquest cap de setmana, moment en què els altres ja hauran marxat. Han fet l’impossible per no coincidir, el que demostra que continuen amb mal rotllo.

L’estiu del 2012, molt estrany per als nens Urdangarin

Aquesta ruptura familiar ha recordat a l’estiu del 2012, quan Iñaki Urdangarin hauria prohibit als fills que acudissin a Mallorca amb la resta dels cosins. Vanitatis revela que l’exduc de Palma va prendre’s molt malament que Felip els fes fora del Palau, poc després que sortís el cas Nóos a la llum. Cristina va enviar els quatre nens sols per passar una setmana amb l’àvia a Mallorca, però Iñaki hauria embogit i els hauria obligat a tornar només 72 hores després de la seva arribada.

En aquell moment, la versió oficial que van vendre va ser que Cristina i Iñaki havien organitzat una festa a la casa de Pedralbes i que volien que els fills els acompanyessin. Ara bé, va sorprendre tenint en compte que es podrien haver organitzat millor per evitar un viatge als nens per menys de dos dies a l’illa.

Iñaki Urdangarin i Cristina, de passeig per Vitòria amb els seus fills | Europa Press

Per què els fills d’Iñaki i Cristina van marxar sobtadament de Mallorca?

No ha estat fins ara que hem pogut saber què va passar de debò i quin motiu hi havia darrere d’aquesta marxa sobtada dels nens. El culpable, com dèiem, va ser Iñaki Urdangarin: “Tots dos estaven vetats de les vacances reials. A La Zarzuela els anomenaven els catalans, una família a la que van fer fora de la foto. Iñaki va establir les seves condicions amb el suport total de la seva dona. Va dir que a Mallorca hi anirien tots sis o ningú i així va ser. Els quatre nens van abandonar el palau i van tornar a casa“. Una història que demostra que el mal rotllo amb Felip i Letícia ve de lluny, una dècada en què queda clar que no han apropat postures ni tan sols amb una estada a presó i un divorci pel mig.