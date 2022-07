Letícia, viral i controvertida en negar-se a fer el senyal de la creu

Letícia ha estat la protagonista de la visita de la família reial espanyola a Santiago de Compostel·la. Acompanyada de Felip de Borbó i les filles, tots quatre van participar dels actes oficials que van realitzar en commemoració del dia gran de la ciutat. Totes les mirades s’han centrat en ella, però, i més concretament en la seva actitud dins de la Catedral. Ella mai no ha estat religiosa i no ho oculta, tenint en compte que és habitual veure que no se senya mentre que el marit i les nenes sí que ho fan.

En aquesta ocasió, Letícia tampoc no ha fet el senyal de la creu i les càmeres de la televisió gallega n’han gravat les proves. Veure que ella mirava cap a una altra banda mentrestant ha generat una allau de comentaris, així com comprovar que la filla petita tampoc no és que ho fes massa bé.

Letícia i Felip, amb les filles a la catedral de Santiago | Europa Press

La xarxa aplaudeix que Letícia no se senyi

Com era d’esperar, el vídeo s’ha viralitzat en poques hores i moltíssims usuaris han compartit les imatges a través de les xarxes socials. Aquells antimonàrquics han aplaudit el gest de la dona de Felip VI: “Letícia representa mitja Espanya en bodes, batejos i comunions”, “Letícia tindrà les seves coses, però mira cap a un altre costat mentre els altres se senyen. Olé“, “Què sexy que està Letícia en aquest vídeo”, “Letícia, vinga, ja és hora de carregar-te la monarquia des de dins” i “Letícia sense fer res i Sofia fent-ho malament? Al final em faré monàrquic perquè quin parell de reines” són alguns dels missatges que han publicat aquestes darreres hores.

Letizia representando a media España en bodas, bautizos y comuniones. pic.twitter.com/Ghs4CvAFxK — Jorge Rubio (@Jorxrubio) July 26, 2022

@NConcostrina , la Letizia tendrá sus cosas pero mira a otro lado mientras los demás se santiguan. Olé. pic.twitter.com/MdIR9tJRlv — Gabriela Núñez #GobernarParaTransformar_🌹 (@nu_ma65) July 25, 2022

Qué sexy está Letizia en este vídeo 😏 pic.twitter.com/M5d2FQoOSc — JosePdL (@jose_pdl) July 26, 2022

Letizia, venga, ya es hora de cargarte la monarquía desde dentro 💪🏼💪🏼💪🏼 https://t.co/Bmfoq0ecCF — Migué ☀️ (@MiguelOlivenzia) July 26, 2022

Letizia no haciendo nada y Sofia haciéndolo mal?!! Al final me hago monarquico porque menudas queens https://t.co/MnjMWy2Tec — Mr. Gaga (@Grelo) July 26, 2022

Els catòlics deixen verda a la monarca espanyola

També han estat molts els catòlics que l’han criticat per no senyar-se, ja que consideren que és “una falta de respecte” i que no fa cap favor a la monarquia amb aquesta actitud: “Acabes de deixar de representar a la religió majoritària d’Espanya. No ets reina, no saps ser reina i tampoc no et mereixes el tron del regne d’Espanya. De l’educació de les teves filles per al que a tu et convé ni en parlem” o “Letícia es nega a senyar-se i mira cap a un altre costat mentre els altres se senyin. Masona, satànica i reptiliana”.

Acabas de dejar de representar a la religión mayoritaria de España. Ni eres Reina, ni saber serlo ni te mereces el trono del 🇪🇸 Reino de España. De la educación de tus hijas para lo que a ti te conviene, ni hablamos, visto lo visto… #Letizia #QuéVergüenza #ReinaLetizia #LaLeti https://t.co/0p9JQn9wys — Iván Castro Palacios (@ivancp25) July 25, 2022

Letizia se niega a santiguarse y mira para otro lado mientras los demás se santiguan.



Masona, satánica, reptiliana pic.twitter.com/f1veWUjTFh — Oukka Lele (@oukkalele) July 26, 2022

Un gest controvertit que ha generat un autèntic debat a la xarxa, entre aquells que han defensat que mantingui els seus valors i els que creuen que s’equivoca en no senyar-se com creuen que hauria de fer la reina espanyola.