Letícia, farta dels viatges familiars a Mallorca

Letícia ja prepara les maletes per viatjar fins a Mallorca amb Felip VI i les nenes. Està previst que hi arribin la setmana vinent, moment en què Sofia de Grècia ja els estarà esperant amb els braços oberts… o no. De fet, el més probable és que no es vegin fins que sigui imprescindible, tenint en compte la mala relació que té amb la jove. La idea és que s’hi estiguin 10 dies, en els que es deixaran veure per alguns dels punts més turístics de l’illa en escapades que sempre aprofiten per oferir una imatge de família unida que pocs es creuen.

Se sap per tothom que a Letícia no li agrada haver d’anar a Mallorca. No suporta la sogra, segons filtren fonts properes a ella, i no li agrada haver de fer el paperot. El Independiente assegura avui, de fet, que no ho suporta: “Li resulta un suplici haver de passar junts les vacances i, a més a més, haver de fingir que són feliços”. El pitjor moment per a ella? Els matins: “No havia de conviure amb els parents polítics tota l’estona, però Sofia sempre ha exigit que la família es reunís per esmorzar tots junts. Aquella hora entre cafès i croissants se li feia eterna a Letícia”.

Ho passava tan malament que va prendre la decisió de convèncer Felip per instal·lar-se a Son Vent, un pavelló proper a la finca familiar de Marivent de 500 metres quadrats dividits en vuit habitacions i amb vistes al mar. El que Sofia tampoc no li perdona? Que mai no hagi permès a les nenes apuntar-se als cursos de vela amb els cosins, un regal que els hi feia l’àvia cada estiu.

Letícia, enfadada per haver d’anar a Mallorca | Europa Press

Letícia, tot desitjant que acabin els dies a Mallorca

Un cop passin els 10 dies que sempre s’estan a l’illa balear, la família reial marxarà de vacances a un destí secret. És habitual que Letícia, Felip i les nenes posin rumb a alguna ciutat europea envoltats d’un secretisme extrem per poder gaudir d’una setmana sense els fotògrafs darrere. Poques vegades es filtra on han acabat anant, el que demostra l’esforç que hi posen en passar desapercebuts. Molts diuen que sempre escullen un destí europeu per si passés alguna cosa que els forcés a tornar a Espanya en poques hores. Ara bé, realment no se sap on passen aquests dies de vacances. El més probable és que enguany tampoc no se sàpiga, el que envolta els Borbó de secretisme.