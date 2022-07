L’anècdota més ridícula de Felip VI: “Mai no havia obert una nevera”

Felip VI no ha tingut una infància normal, d’això no hi ha cap mena de dubte. Ser l’hereu d’una monarquia et marca tota la vida, sí, així com l’educació i el protocol que has de seguir sense poder sortir del guió. Els temps canvien i moltes cases reials europees estan intentant inculcar uns valors diferents a les noves generacions de prínceps i princeses, als qui envien a escoles públiques perquè s’integrin entre joves de la seva edat. Aquest no és el ca d’Elionor de Borbó, com tampoc va ser el del seu pare. Avui mateix, la Pilar Eyre treu a la llum una anècdota que deixa clar que el monarca espanyol ho ha tingut tot fet des que va néixer… fins al punt, que no va obrir una nevera ell mateix fins fa relativament poc.

Ho explica en una columna a Lecturas que demostra que Felip VI ha estat molt allunyat de la vida i la quotidianitat normal dels ciutadans. El fill petit de Joan Carles i Sofia va rebre una educació molt deficient en els primers anys de la seva vida, quan la mare va voler encarregar-se’n personalment. Felip es va convertir en un nen indolent, consentit i capriciós que vivia envoltat de l’endogàmia dels seus amics rics: “El cap de la Casa Reial va queixar-se davant de Joan Carles i li va dir que l’educació de l’hereu de la Corona no podia deixar-se en mans de la mare perquè estava allunyada de la quotidianitat del país sobre el que el fill hauria de regnar en un futur. Li parlava anglès i tenia nul·la experiència en educació de prínceps. Va ser llavors quan van anomenar un instructor militar, que va sorprendre’s molt en veure la deficient educació de l’alumne. Va dir que haurien de començar de zero”.

Diu la periodista que ha estat Letícia qui li ha ensenyat moltes coses de la vida real. Per exemple, que la gent normal obre la nevera de casa i no necessita que ningú no li porti la cervesa: “La primera vegada que Felip va anar a Astúries a conèixer l’àvia de Letícia, li va preguntar si podia anar ell personalment a agafar les begudes de la nevera. Letícia va aclarir que Felip mai no havia obert una nevera en tota la seva vida i que li feia il·lusió. Des del saló van sentir el clic de la porta de la nevera obrir-se i tancar-se diverses vegades”. Una anècdota molt ximple i molt significativa.