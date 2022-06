La trobada més tensa de Joan Carles i Felip: “Van sentir-se crits”

La reunió de Joan Carles de Borbó i Felip VI a La Zarzuela encara genera titulars. S’ha parlat fins a l’avorriment del controvertit viatge a Espanya del rei emèrit espanyol, que no va parar quiet ni es va amagar. El vam veure passejant-se com si res, responent les preguntes malicioses dels periodistes i gaudint de la bona vida com si res hagués passat. La seva actitud va enfadar molta gent, entre ells el seu fill. Pilar Eyre ha publicat més detalls sobre la trobada de pare i fill, en la que s’haurien sentit crits.

La periodista catalana ha relatat en la columna de Lecturas com va anar la festa d’aniversari de Jaime Peñafiel, en la que haurien sortit a la llum anècdotes molt curioses sobre la família reial espanyola. El cronista és un dels més icònics, un dels homes amb més informació sobre els Borbons després de tota una vida dedicada a parlar sobre aquesta família. Ara bé, això no vol dir que des de La Zarzuela se l’estimin. De fet, deixa caure que s’haurien negat rotundament a enviar-li una postal de felicitació quan és habitual que ho facin amb altres persones: “Com l’han de felicitar? No saps la quantitat de vegades que van intentar pressionar-me perquè prescindís de la seva col·laboració”, hauria afirmat un antic cap del periodista.

Són molts els periodistes del cor que s’han especialitzat en la Casa Reial al llarg dels anys. Entre ells, destaca el nom de J. J. Benítez. En el seu cas, sembla que va aconseguir convertir-se en el preferit de Sofia de Grècia gràcies als poemes que li dedicava. Aquest home continuaria tenint unes fonts immillorables, el que demostra que tingui més informació que ningú sobre la trobada de Joan Carles i Felip de fa tres setmanes.

El rei espanyol emèrit Joan Carles a Sanxenxo | Europa Press

Tota la veritat sobre la trobada de Joan Carles i Felip a La Zarzuela

“Els crits de Joan Carles se sentien a tot el palau“, etziben. Queda clar que la retrobada de pare i fill no va ser tan idíl·lica com van voler filtrar a la premsa. I quin era el motiu d’aquest gran enuig de l’emèrit? Sembla que l’actitud que va adoptar Felip VI: “No et parlaré com a fill, sinó com a cap d’Estat“. Aquesta distinció no hauria fet cap gràcia a l’antic monarca, que s’hauria enfadat moltíssim i ho hauria evidenciat en augmentar el to de veu.

Jaime Peñafiel sempre ha defensat Joan Carles, a qui idolatra. En els seus escrits demostra que li perdona tot el que ha fet, ja que creu que és important el que ha aportat a Espanya. En la columna de Pilar Eyre, relata unes declaracions de Jaime Peñafiel que tornen a demostrar què pensa el cronista: “Em vols dir per què Sofia pot viure a La Zarzuela i Joan Carles no? Felip i Letícia són uns miserables“.