Jorge Javier: “Joan Carles és corrupte, ha estafat i ens ha defraudat”

La primera visita de Joan Carles de Borbó a Espanya en dos anys ha fet parlar moltíssim. El rei emèrit ja ha aterrat a Abu Dhabi, però el seu viatge ha escandalitzat de tal manera que encara són molts aquells que volen continuar opinant al respecte. Entre ells destaca Jorge Javier Vázquez, el presentador català de Sálvame. Des que es va saber que vindria, que el de Badalona ha posat el crit en el cel en considerar que no hauria de poder venir per aquí com si no hagués passat res. No ha estat fins aquest dilluns, però, que ha deixat anar tota la seva fúria en directe al plató.

Jorge Javier considera que no és normal que no s’hagi condemnat de manera unànime aquesta visita del monarca. Creu que les televisions i molts mitjans de comunicació han arribat a fer-li la pilota, el que el té indignat: “Els amics de Joan Carles han estat presumint de fer venir un rei corrupte a casa, un rei que ha defraudat i que ha aprofitat el seu càrrec per enriquir-se a costa de tots els espanyols sense cap mena de vergonya. Per mi no és un motiu per estar-ne orgullós, sinó per tenir aquest rei amagat. Passejar aquest perfil per Sanxenxo? Em sembla que no és bo per a la ciutat. De fet, crec que és un horror“.

Jorge Javier Vázquez deixa verd Joan Carles a Sálvame

No content amb això, ha continuat contra el Borbó: “El que s’ha de fet és aplicar la cultura de cancel·lació. Aquest senyor ha estafat, és un corrupte i ens ha defraudat. Què més volem? Protegir-lo? No té cap dret a estar en aquest país i a passejar-se com ho ha fet, amb tota aquesta supèrbia i fatxendaria”.

Com era d’esperar, alguns col·laboradors del programa intentaven defensar Joan Carles. Entre ells, Pipi Estrada: “No veus res bo en aquest rei, Jorge? Com a cap de l’Estat hem vist en ell la llibertat. Crec que quan es fa un negoci, hom pot emportar-se una comissió. Ell s’haurà quedat diners, però quants diners ha fet que guanyi Espanya? I no el vull justificar, però intento ser juts amb un senyor que ha estat el nostre cap d’Estat i que ens ha donat molt”.

En Jorge no ha callat davant d’aquesta defensa: “Era la seva feina, però el fet de quedar-se comissions d’aquesta feina és un delicte. Recalco que estem justificant un delicte. No podem continuar vivint en una societat podrida en la que únicament ens moguem per comissions i en la que aquell que no les pagui, no pugui avançar i no pugui prosperar. Sempre prosperaran els mateixos, les mateixes famílies i els mateixos cercles de poder. La desigualtat serà igual o cada vegada més gran encara en aquesta societat. Entenc el que dius, que tots els dirigents han robat en algun moment. Doncs espero, de debò, que si ara critiquem Joan Carles els altres també s’espantin i deixin de robar. Hem de fer-ho i actuar així, ja que és l’única manera d’intentar millorar una mica i sortir d’aquesta situació Si no ho fem així, continuarem igual sempre”.

Jorge Javier Vázquez: "No me parece bien que no se haya condenado de manera unánime la visita de rey" #yoveosálvame https://t.co/R5TWF7zqpk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 23, 2022

El presentador català ha deixat més que clar que ell no estava a favor d’aquesta visita de Joan Carles, la que espera que realment sigui puntual i que no comencem a veure’l per aquí de manera sovint. No s’ha pogut demostrar la culpabilitat de Joan Carles en els delictes econòmics dels que l’acusaven per culpa de la inviolabilitat que el protegia com a cap d’Estat, però això no vol dir que no fos culpable. No agrada veure’l campar per Espanya com si res, el que confia que no torni a passar mai més.