Jorge Javier, sobre Joan Carles I: “Sempre ha prioritzat el seu plaer” “

Jorge Javier Vázquez està molt indignat amb la tornada de Joan Carles de Borbó a Espanya. I així ho ha expressat des del programa ‘Sálvame’: “Em sembla molt poc seriós que quan tornis a Espanya ho facis a un acte de plaer. El que hauria de fer és donar explicacions a tothom. I això dona a entendre com de poc li ha importat a ell el país”, ha dit visiblement emprenyat.

En aquest sentit, ha afegit: “Ell ha prioritzat sempre el seu plaer per davant de tot. I una altra cosa: si estan acreditats els mitjans, li podran preguntar, no? Perquè ara és un rei emèrit, i abans no se li podien fer preguntes, però ara… Algú li hauria de preguntar, cridant: ‘Es consideria un rei corrupte?‘”.

Joan Carles de Borbó – Europa Press

Alhora, Jorge Javier ha criticat els discursos que Joan Carles de Borbó feia tots els Nadals dirigint-se als espanyols: “Demanava sempre que tothom fos lleial, i no fos corrupte, i tot allò, i ara ell hauria de fer un discurs explicant el què ha passat. Hauria d’explicar la veritat, o el que vulgui, però es que porta enganyant-nos molts anys!“

Joan Carles, a Sanxenxo

El rei emèrit espanyol s’allotjarà a casa d’un company de regates a Sanxenxo, amb qui viurà l’inici del campionat de vela que se celebra en el municipi gallec. De moment, s’han filtrat pocs detalls de la seva estada. Ara bé, el que sembla clar és que aprofitarà per reunir-se amb Felip VI a La Zarzuela després d’un parell d’anys sense pràcticament parlar-se entre ells.