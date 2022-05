Laura Fa esclata: “Fan vergonya tots aquells que aplaudeixen Joan Carles”

La tornada de Joan Carles de Borbó a Espanya després de dos anys ha generat una allau de notícies. Sorprenentment, després de tots els escàndols que l’han envoltat, ha tingut una bona rebuda a Galícia i això ha indignat molts dels detractors de l’emèrit. Entre ells? La periodista catalana Laura Fa, que ha esclatat a El matí de Catalunya Ràdio amb una anàlisi ferotge. La de Sálvame ha deixat clar que està enfurismada i que li sembla molt malament que el rebin amb honors: “Només unes hores i el rei Joan Carles tornarà a Abu Dhabi. A mi, aquesta visita se m’ha fet llarguíssima i no només per haver d’aguantar que aquest senyor es passegi com si res per tot arreu”.

Laura Fa, indignada pels aplaudiments a l’emèrit

I és que, com bé recorda la col·laboradora de televisió, Joan Carles “no és innocent” de ser comissionista, d’acceptar suborns, d’haver blanquejat diners ni dels delictes fiscals que ha comès. És per tot això que li indigna que el tractin “com un heroi” a la premsa espanyola, els polítics de dretes i així com els editorials de gent influent. Què ha fet Laura Fa per no escandalitzar-se? No llegir res durant aquest cap de setmana: “Tots els que han escrit o dit “visca el rei, benvingut a casa” fan molta vergonya. Està clar que les ordres eren facilitar-li aquesta visita, perquè així, de mica en mica, tothom s’acostumi a tenir-lo per aquí”.

A la Laura Fa, com a molts altres, no li serveix l’excusa de “Joan Carles vol tornar a casa perquè és un ancià que necessita passar els seus últims dies a casa”. En cas que només fos això, sembla que encara ho acceptaria. El que no vol que es permeti és que s’hagi convertit en una visita sorollosa “i amb repic de tambors” perquè creu que, amb això, se’ns estan rient a la cara.

La de Badalona confia que el Borbó hagi de retre comptes finalment, el que podria passar si prospera la denúncia que ha interposat Corinna contra ell en un tribunal de Londres: “De qui no se’n podran enfotre és de la justícia britànica. El Tribunal Superior de Londres el jutjarà per assetjament. Al Capone mira que va fer coses i, en canvi, va anar a la presó per evasió fiscal”.

El rei emèrit Joan Carles I està de visita a Espanya | Europa Press

“El rei Joan Carles té tantes coses per ser jutjat i al final serà la seva debilitat per les dones allò que el deixarà ben fotut. Em conformo amb això, que una dona acabi amb la seva impunitat”, prossegueix una Laura Fa brillant que deixa clar què pensa sobre la visita de l’emèrit a Espanya.

Jorge Javier Vázquez també ha criticat la visita de Joan Carles

El seu company de Sálvame, el presentador català Jorge Javier Vázquez, també ha criticat la visita de Joan Carles de Borbó. En el seu cas, va dir-ho en una intervenció en directe en la que va esclatar contra ell: “Em sembla molt poc seriós que tornis a Espanya i ho facis en un acte de plaer, què mínim que explicar-se davant de la gent. Crec que això dona a entendre que a ell mai no li ha importat el país, que sempre ha posat per davant de tot el seu plaer”.

Considera que és molt hipòcrita que Joan Carles hagi demanat als espanyols que fossin lleials a tots els seus discursos de la nit de Nadal i que ara ell no ho sigui: “Hauria de fer un discurs en el que expliqués què ha passat. Si més no, que s’ho inventi. El problema és que ens menteix des de fa molts anys”, ha reflexionat l’exitós presentador.