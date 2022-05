La Casa Reial, preocupada per l’actitud festiva de Joan Carles I a Sanxenxo

La Casa Reial està preocupada per l’actitud festiva de Joan Carles I durant la seva primera visita a Espanya després de dos anys vivint a Abu Dhabi per evitar les preguntes incòmodes de la fiscalia pels seus escàndols de corrupció. La Zarzuela esperava una visita de perfil de baix –Anticorrupció tot just acaba de tancar la causa per les comissions irregulars del contracte de l’AVE a la Meca– i s’ha trobat amb un rei emèrit amb moltes ganes de deixar-se veure. Fonts de la Moncloa han explicat a El País que la visita de Joan Carles I està sent un maldecap per a Felip VI.

El viatge del rei emèrit ha estat envoltada de polèmica des d’abans que aterrés a bord d’un luxós avió privat de lloguer que costa 97.000 euros per trajecte. L’arribada de Joan Carles I va generar una gran expectació entre la premsa, que esperava amb ànsia poder captar les primeres imatges del monarca posant un peu a Espanya per primera vegada en més de 650 dies. Com que Felip VI no volia que s’allotgés a la Zarzuela, Joan Carles I va decidir passar el cap de setmana a casa d’un empresari amic seu a Sanxenxo, on ha aprofitat per assistir a una regata i per anar a veure un partit d’handbol del seu net, Pablo Urdangarín.

Joan Carles I al partit d’handbol Pablo Urdangarín a Pontevedra / Europa Press

La Casa Reial s’enfada amb la Moncloa per Joan Carles I

La Casa Reial, indignada per les peticions de diversos membres del govern espanyol perquè el rei emèrit donés explicacions i es disculpés per les causes judicials arxivades gràcies al fet que tenia immunitat, apostava per un viatge tranquil, justificat per algun motiu rutinari com una revisió mèdica –Joan Carles I porta un triple bypass des del 2019– o una reunió familiar. D’aquesta manera, confiava que la societat espanyola deixaria passar l’escàndol que suposa el seu retorn i que molta gent fins i tot podria empatitzar amb ell.

I en lloc d’això, la Zarzuela ha vist com Joan Carles I tornava a Espanya per assistir a unes regates envoltat d’amics, càmeres i centenars de fans que l’han aclamat i aplaudit entre crits de “Viva España” i “Viva el Rey”. A més, el retorn de l’emèrit ha empitjorat la polarització de la política espanyola, amb el PSOE i Podemos reclamant explicacions i el PP, Cs i Vox lloant la figura d’un rei emèrit cada vegada més qüestionat perquè, malgrat no tenir causes pendents a Espanya, té un judici obert al Regne Unit i la justícia suïssa ha desistit de perseguir-lo no perquè faltin sospites –s’ha acreditat que va rebre una quantitat indecent de diners de l’Aràbia Saudita per uns serveis més que dubtosos–, sinó perquè no han pogut provar que estiguessin relacionats amb les obres de l’AVE a la Meca.

Tampoc ha agradat gaire a la Zarzuela que Joan Carles I optés per anar directament a Sanxenxo en lloc de passar per la Zarzuela a posar-se a disposició del rei Felip VI. De fet, només té previst anar a veure el seu fill una estona just abans de tornar a Abu Dhabi, on passarà uns dies abans de tornar a Espanya pel Campionat del Món de Vela que se celebrarà a Sanxenxo el 10 de juny. I per si no en tenien prou, després del bany de masses del primer dia han començat les protestes. Desenes de persones convocades pel Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i el moviment Galiza Nova es van manifestar dissabte contra la presència de Joan Carles I a Sanxenxo i el partit ja ha avisat que demanarà la compareixença del govern espanyol al Congrés per saber “quant costa a l’erari públic” el viatge.