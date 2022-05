Primers detalls del retorn de Joan Carles I després dos anys a Abu Dhabi 

Joan Carles I ja té agenda per la seva visita a Espanya després de dos anys vivint a Abu Dhabi. El rei espanyol emèrit tornarà a trepitjar territori espanyol el pròxim cap de setmana i ho farà visitant Sanxenxo, un conegut poble costaner de Pontevedra (Galícia) que s’ha convertit en un lloc d’estiueig de referència per als amants de la nàutica. Segons ha avançat Onda Cero, Joan Carles I farà aquesta primera parada abans de trobar-se a Madrid amb el seu fill Felip VI.

El rei espanyol ha parlat per telèfon amb el seu pare aquest de setmana durant la seva visita a Abu Dhabi amb motiu de la mort del president dels Emirats Àrabs Units, Jalifa bin Zayed Al-Nahyan. Tot i trobar-se tots dos al mateix país, Felip VI i Joan Carles I no han coincidit i han preferit mantenir un contacte telefònic discret per tancar els serrells del retorn de l’emèrit a Espanya.

Joan Carles I ja té agenda pel seu retorn a Espanya / Europa Press

De moment encara es desconeix si Joan Carles I viatjarà a Sanxenxo només per passar-hi uns dies o si està buscant una residència permanent. L’emèrit serà rebut per Felip VI a la Zarzuela, tot i que la Casa Reial no ha donat detalls sobre la trobada entre pare i fill. La notícia s’ha filtrat pocs dies després que Anticorrupció hagi arxivat l’última investigació que esquitxava l’emèrit: el possible cobrament de comissions per l’adjudicació de l’AVE a La Meca.

El fil de Twitter que va encertar el primer destí de Joan Carles I

Fa un mes una fotografia d’una reunió familiar de Joan Carles I a Abu Dhabi va generar tota mena de rumors per una possible edició de la imatge amb Photoshop per amagar la veritable ubicació de la trobada. Una usuària de Twitter va assegurar que l’emèrit en realitat es trobava a Galícia, precisament a Sanxenxo, localitat que Joan Carles I solia visitar regularment abans de marxar a Abu Dhabi mentre la justícia investigava diversos escàndols de corrupció vinculats amb el monarca.

Soy de Sanxenxo, y llevo más de una semana afirmando que EL REY EMÉRITO ESTÁ AQUÍ, de "estrangis", intentando pasar desapercibido, pero estar, está aquí.

Abro hilo explicándoos el porqué 🧵 — (M)Alicia Muñiz (@voncaramel) April 18, 2022

Segons Alicia Muñoz, a mitjans d’abril van començar a produir-se tota una sèrie d’esdeveniments al poble que només tenen lloc quan Joan Carles I està a punt de visitar-lo. “Es posen a arreglar coses sense que hi hagi eleccions, augmenta la seguretat d’una manera exponencial i desproporcionada, la policia et demana el DNI quan passes per certs llocs només per saber qui hi ha per allà i comença a haver-hi inhibidors de freqüència perquè no publiquin fotos d’ell per Internet, que no se’l rastregi o el que sigui. El cas és que sempre que és aquí comença a fallar el wifi”, deia la noia. Un mes després, sembla que no anava tan errada.