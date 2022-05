Felip VI acorda per telèfon amb l’emèrit veure’s a Madrid

El rei espanyol Felip VI ha mantingut una conversa telefònica amb el seu pare, Joan Carles I, en què han acordat veure’s a Madrid quan l’emèrit torni a l’estat espanyol, segons ha confirmat Casa Real, informa l’agència Europa Press. La conversa s’ha produït aquest diumenge durant el viatge del cap de l’estat espanyol a Abu Dhabi per traslladar els seus condols per la mort del president dels Emirats Àrabs Units, Jalifa bin Zayed Al-Nahyan. Tot i estar tots dos a Unió dels Emirats Àrabs, pare i fill no han coincidit i la trucada s’ha produït en acabar el compromís de Felip VI i prèvia al fet que rei tornés a Espanya.

Aquesta notícia coincideix pocs dies després que la Fiscalia Anticorrupció hagi arxivat la investigació que mantenia sobre el pagament de comissions en els contractes de l’AVE a La Meca perquè no ha pogut acreditar si les transaccions investigades suposen un delicte, segons va confirmar el ministeri públic. Aquesta investigació no es dirigia al rei emèrit Joan Carles I sinó a empresaris a qui es va adjudicar la construcció de la infraestructura, ja que els fets són anteriors a l’abdicació del monarca i gaudia d’inviolabilitat, i era l’última peça que continuava oberta sobre aquest afer. Anticorrupció va obrir la investigació a finals de 2018 arran d’una gravació de l’examant del rei emèrit Corinna Larsen.

Altres casos contra l’emèrit

Daltra banda, fa uns mesos la justícia britànica va negar que Joan Carles I tingui immunitat després d’haver abdicat i tirarà endavant la demanda d’assetjament de la seva examant Corinna Larsen. El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les ha rebutjat aquest dijous que el rei emèrit mantingui la protecció judicial a l’estranger, tal com al·legava. “La immunitat personal d’un cap d’estat només està disponible de forma limitada mentre estan en el càrrec”, diu la sentència, que critica els arguments aportats per la defensa de Joan Carles I. “Segons l’acusat, si ara entrés a una joieria a Hatton Garden i robés un anell de diamants, no s’hauria d’enfrontar a cap procediment civil o penal en aquesta jurisdicció”, remarca.