Anticorrupció arxiva la causa per les comissions de l’AVE a la Meca

La Fiscalia Anticorrupció ha arxivat la causa oberta ara fa quatre anys pel presumpte cobrament de comissions irregulars durant l’adjudicació de l’AVE a la Meca perquè no ha pogut acreditar que s’hagi comès un delicte. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts judicials a Europa Press, la falta de col·laboració de les autoritats de l’Aràbia Saudita han impedit esclarir si durant la signatura dels contractes per la construcció de la línia d’alta velocitat a la Meca es van pagar comissions de fins a 80 milions d’euros.

El decret d’arxivament exposa una situació similar a la que va portar al tancament de la investigació oberta contra Joan Carles I, que hauria cobrat 65 milions de la monarquia saudita mitjançant diversos contractes “calculadament ambigus” per poder camuflar com a regal el que realment eren comissions. La fiscalia del Suprem va renunciar a presentar una querella contra el rei espanyol emèrit perquè no hi havia suficients proves del pagament de comissions.

Corinna Larsen denuncia el pagament de comissions

La Fiscalia Anticorrupció va obrir diligències a finals del 2018 per intentar esclarir els 80 milions d’euros que, segons Corinna Larsen, l’examant de Joan Carles I, s’havien repartit per l’adjudicació de l’AVE a la Meca a un conglomerat d’empreses espanyoles el 2011. La causa només investigava els contractes sospitosos de manera genèrica, ja que quan es van produir l’adjudicació Joan Carles I gaudia d’inviolabilitat.

Pel que va a la causa contra el rei emèrit, la fiscalia del Suprem va justificar l’arxivament perquè “no hi ha elements o principis de prova que avalin raonablement el pagament de comissions”, però també alertava que a “ningú se li escapa que aquests contractes, calculadament ambigus i retribuïts per imports significativament superiors al valor de qualsevol servei legítim que l’intermediari pugui proporcionar, permeten habitualment canalitzar el pagament a autoritats o funcionaris involucrats en l’adjudicació, de manera que l’intermediari conserva per a ell mateix una part del pagament i transfereix a l’autoritat local el regal acordat per haver guanyat el contracte”.