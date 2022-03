La fiscalia posa punt i final a les investigacions a Joan Carles I

La fiscalia ha posat punt i final a les investigacions sobre el rei espanyol Joan Carles I que van començar pel cobrament d’una comissió de 65 milions d’euros per la construcció de l’AVE a La Meca, per l’utilització de targetes opaques i per un fons al paradís fiscal de Jersey. Les investigacions han estat obertes sis mesos, però finalment s’han tancat aquest dimecres. El ministeri públic insisteix que hi ha motius raonables per procedir a l’arxiu en les dues investigacions com ara la insuficiència d’indicis incriminatoris, la prescripció del delicte, la inviolabilitat del cap de l’Estat o la regularització fiscal realitzada per l’extitular de la corona espanyola.



La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, ja ha signat el decret d’arxivament d’aquestes tres diligències obertes per la Fiscalia del Tribunal Suprem contra l’ex monarca actualment fugit a Abu Dhabi. Ara bé, els informes dels fiscals a les dues investigacions admeten que han detectat irregularitats. per una banda, quan era inviolable i per tant, no poden investigar. I per altra banda, un cop ja com emèrit però avisen que la quantia no assoliria un import computable com un delicte contra la Hisenda Pública.

El fiscal remarca que la investigació no ha pogut establir, “ni tan sols de manera indiciària, cap vinculació entre l’ingrés de 64.884.405 euros i l’adjudicació del projecte de construcció de la línia de ferrocarril d’alta velocitat a Aràbia Saudita, guardi cap relació amb el pagament de cap comissió. De fet, la fiscalia afirma que es podria tractar d’un “regal que pogués haver estat rebut en consideració a la condició de Cap de de l’Estat de Joan Carles que exercia el 2008 i, per tant, susceptible d’integrar el delicte de suborn de l’article 422 del Codi Penal” .”Tanmateix, aquest possible delicte estarà clarament prescrit”, sentencia la fiscalia.

En concret, el decret d’arxiu analitza la possible comissió d’un delicte de blanqueig de capitals arran de les operacions financeres i societàries amb les operacions financeres i societàries dutes a terme entre els anys 2008 i 2012 per ordre de l’aleshores rei d’Espanya després de la recepció de 64 milions d’euros de possibles comissions, que la fiscalia considera que no ho són. Per tant, les conductes descrites que es podrien encabir a l’article 301 del Codi Penal haurien cessat el 2012, un any en que el rei espanyol estava cobert per la inviolabilitat atorgada per l’article 56.3 de la Constitució espanyola.

Part del decret d’arxiu de la fiscalia on argüeix l’arxiu de la investigació contra el rei Emèrit/Quico Sallés

La fiscalia ja havia presentat un informe a favor de Joan Carles

Fa tot just un any la Fiscalia del Tribunal Suprem va presentar un informe amb què instava a denegar ”la sol·licitud de reobertura i l’ampliació de la querella” contra Joan Carles I que havien presentat el Partit Comunista d’Espanya, Esquerra Unida i l’Associació Fòrum de Advocades i Advocats d’Esquerres pel pressumpte cobrament de comissions de l’AVE a la Meca. El fiscal va considerar que l’ampliació dels fets corresponien al moment anterior de la seva abdicació i per tant, el rei espanyol encara era inviolable. El mateix argument ha servit aquest dimecres per tancar les investigacions.

De fet, ha estat aquest dimecres a la tarda quan s’ha conegut que la fiscalia ha decidit arxivar les investigacions per les tres peces separades que podien constituir un delicte.