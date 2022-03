Londres denega el recurs de Joan Carles I per salvar la seva immunitat

El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les ha rebutjat el recurs que la defensa de Joan Carles I contra la decisió del magistrat Matthew Nicklin de denegar-li la immunitat en la demanda presentada per la seva examant Corinna zu Sayn-Wittgenstein per assetjament i difamació. Segons ha avançat El Periódico, els advocats del rei espanyol emèrit han assistit aquest dimarts a la vista per revisar la resolució del 24 de març i han mostrat la seva voluntat de recórrer-la.

A la justícia britànica, abans de presentar un recurs cal demanar permís al jutge, que si no veu possibilitats que prosperi normalment opta per rebutjar-lo per una qüestió d’economia processal. Joan Carles I té una última oportunitat per demanar el permís per recórrer a la Cort Civil d’Apel·lacions.

Sense càrrec no hi ha immunitat

La justícia britànica va denegar la immunitat a Joan Carles I perquè ja no és un cap d’estat i, per tant, ha perdut la inviolabilitat que li donava el càrrec. La seva defensa volia jugar la carta de la immunitat –com ha fet a Espanya i li ha funcionat– per estalviar-se el procés judicial, però el magistrat creu que ja no es pot acollir als privilegis del seu càrrec anterior independentment de quin “sigui l’estatus que tingui l’acusat en virtut de la llei i la constitució espanyola”.

“Segons l’acusat, si ara entrés a una joieria a Hatton Garden i robés un anell de diamants, no s’hauria d’enfrontar a cap procediment civil o penal en aquesta jurisdicció”, diu el jutge en la seva resolució, molt dura contra la defensa de Joan Carles I. També recorda que “cap principi del dret internacional” ni “del respecte a la dignitat i la sobirania de l’estat espanyol” que sostingui aquesta petició.

Corrina ha acusat el rei espanyol emèrit de causar-li una “depressió” i d’allunyar-la de la seva família, amics i socis empresarials per un presumpte assetjament que hauria durat gairebé 10 anys. L’examant de Joan Carles l’acusa de desacreditar-la davant del seu cercle més íntim, acusant-la de robar diners i dient que no era una persona de “fiar”. Segons explica, aquest assetjament continuat li hauria provocat “ansietat”, “angoixa”, “humiliació” i un “estigma moral”.