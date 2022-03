Londres nega la immunitat a Joan Carles I i accepta la demanda de Corinna

La justícia britànica ha negat la immunitat a Joan Carles I i ha acceptat tirar endavant la demanda de Corinna zu Sayn-Wittgenstein per assetjament i espionatge contra el rei espanyol emèrit. L’examant de Joan Carles I va denunciar-lo al Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les i ara l’Audiència de Londres ha donat llum verda al procés perquè ja no és un cap d’estat i, per tant, ha perdut la inviolabilitat que li donava el càrrec.

La defensa del rei emèrit pretenia jugar la carta de la immunitat –com ha fet a Espanya– per evitar que el procés judicial seguís endavant, però el tribunal londinenc considera que després de la seva abdicació ja no s’hi pot acollir independentment de quin “sigui l’estatus que tingui l’acusat en virtut de la llei i la constitució espanyola”.

Crítiques a la defensa

El tribunal ha estat especialment dur amb la petició de la defensa de Joan Carles I, que també nega la legitimitat de la justícia britànica per jutjar-lo. “Segons l’acusat, si ara entrés a una joieria a Hatton Garden i robés un anell de diamants, no s’hauria d’enfrontar a cap procediment civil o penal en aquesta jurisdicció”, recull l’ACN. A més, recorda que “cap principi del dret internacional” ni “del respecte a la dignitat i la sobirania de l’estat espanyol” que sostingui aquesta petició.

Corrina acusa Joan Carles I de causar-li una “depressió” i d’allunyar-la de la seva família, amics i socis empresarials per un presumpte assetjament que hauria durat gairebé 10 anys. El juny del 2021 va presentar una demanda on descriu difamacions, amenaces i seguiment des del 2012 i fins a l’actualitat. A la denúncia detalla diversos episodis en els quals el rei espanyol emèrit l’hauria desacreditat davant del seu cercle més íntim acusant-la de robar diners i dient que no era una persona de “fiar”. Segons explica, aquest assetjament continuat li hauria provocat “ansietat”, “angoixa”, “humiliació” i un “estigma moral”.