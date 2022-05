Joan Carles I arriba a Sanxenxo entre reverències i crits de “Viva España”

Joan Carles I ha arribat a Sanxenxo (Pontevedra) entre reverències de la junta directiva del Club Nàutic de la localitat i els “Viva España” i “Viva el Rey” que li cantava la multitud de veïns i curiosos que s’havien concentrat per aclamar-lo. El rei espanyol emèrit va aterrar dijous a Vigo a bord d’un jet privat que costa 97.000 euros per vol i s’ha quedat a dormir al xalet del seu amic Pedro Campo. L’alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín (PP), l’ha rebut amb tots els honors.

Amb una hora de retard, Joan Carles I ha baixat del cotxe a la porta del Club Nàutic, on l’esperaven centenars de persones que l’han aplaudit durant una bona estona. Agafat del braç de Telmo Martín i amb l’ajuda d’un bastó, el rei espanyol emèrit ha anat saludant un a un tots els membres de la junta del club, que li anaven fent reverències malgrat que ja no té la consideració de rei, i després s’ha acostat a la multitud per saludar alguns dels presents.

El rei espanyol emèrit Joan Carles I arriba a Vigo amb un jet privat / Europa Press

Joan Carles I marxa sense obrir la boca

Acompanyat en tot moment per la Infanta Elena, Joan Carles I ha acabat de saludar diligentment els seus fans i en acabat ha girat cua sense fer declaracions a la premsa, que confiava a arrancar-li unes paraules en el seu retorn a Espanya després de més de 650 dies vivint a Abu Dhabi, on es va refugiar per evitar les preguntes de la justícia, que l’ha investigat per l’ús de targetes Black, per cobrar comissions pel contracte de l’AVE a la Meca i per tenir un compte amb 10 milions d’euros al paradís fiscal de l’illa de Jersey.

Coincidint amb l’arxivament de l’última causa, Joan Carles I ha concretat el seu retorn a Espanya en temps rècord i té previst passar el cap de setmana a Sanxenxo i veure’s amb Felip VI a Madrid el dilluns, segons diverses informacions. L’alcalde de la localitat gallega ha confirmat que Joan Carles I tornarà a viatjar a Espanya el pròxim 10 de juny per assistir al Campionat del Món de Vela que se celebra al municipi aquella setmana.

Rufián compara Joan Carles I amb Pablo Escobar

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha assegurat que Joan Carles I “sembla el Pablo Escobar baixant de jets privats”. En una entrevista, Rufián ha dit que “com a mínim estaria molt bé que aquest senyor passés per un jutjat i donés explicacions”. La visita del rei espanyol emèrit ha creat molta incomoditat tant a la Moncloa com a la Zarzuela. Podemos ha criticat obertament el retorn del rei, mentre que el PSOE ha preferit passar-hi de puntetes i ha qualificat el viatge de “decisió personal” de Joan Carles I.