El retorn del Borbó: Joan Carles I torna a l’Estat i es reunirà amb Felip VI

L’emèrit, Joan Carles I arribarà aquest dijous a Espanya, en el seu primer viatge des que es va instal·lar a l’agost del 2020 a Unió dels Emirats Àrabs, i el dilluns es veurà amb el Rei Felip VI a Madrid, segons ha informat Sarsuela. Sembla que Joan Carles ha decidit tornar després de tot a l’Estat i ho farà, tal com ha explicat la casa reial, “per veure amics i familiars”. Així doncs, sembla que el monarca no s’immuta davant totes les polèmiques en les que ha estat implicat, entre elles la malversació de fonts.

El retorn del Borbó més polèmic es farà efectiu el dijous 19 de maig, quan anirà a passar uns dies a la localitat de Sanxenxo, a Galícia. La casa reial no ha especificat que farà a la localitat, però han mencionat que els seus viatges a Espanya aniran marcats per la seva voluntat de “visitar amics i familiars”. Tot i això, no serà fins el 23 de maig, el dilluns següent, que el monarca viatjarà a Madrid per retrobar-se amb el seu fill, Felip VI, amb qui tindrà una reunió i la seva dona Sofia.

Una visita express i poques explicacions

Joan Carles I es va establir a Abu Dhabi ja fa una llarga temporada i des de llavors no havia tornat a l’Estat en cap moment de manera oficial fins aquesta visita. Tal com ha anunciat la casa reial, el monarca “es quedarà de manera permanent i estable a Abu Dhabi”. D’aquesta manera, sembla ser que Joan Carles I prefereix estar lluny de la família durant llargues temporades i anar-los visitant de tant en tant. De fet, el mateix comunicat ha assegurat que l’emèrit ha volgut tornar a l’estat espanyol per fer una visita no només a familiars sinó també amics i organitzar la seva vida personal i el seu lloc de residència en àmbits de caràcter privat.