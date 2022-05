Jaime Peñafiel: “Letícia va participar en un complot contra Joan Carles”

Jaime Peñafiel sempre ha deixat clar que té informació molt compromesa de la família reial espanyola, fins al punt d’admetre que ha demanat a la seva dona que cremi tots els seus arxius quan ell mori. A punt de fer 90 anys, el periodista comença a promocionar el seu últim llibre. És per això que ha concedit una entrevista a El Mundo en la que aprofita per comentar una mica la situació actual dels Borbons, precisament ara que s’ha confirmat que Joan Carles I tornarà a Espanya el pròxim cap de setmana per acudir a les regates de Sanxenxo i reunir-se amb el seu fill, amb Felip VI, després de dos anys sense veure’s ni pràcticament parlar.

Com era d’esperar, Jaime Peñafiel ha tornat a defensar públicament l’emèrit i ha aprofitat per carregar contra l’actual monarca espanyol: “Felip ha estat un mal fill, ja que és el primer fill en la història que fa fora el seu pare de casa. Va haver-hi un fet transcendental en el despatx del rei quan el cap de la casa reia li va dir a Felip que la vicepresidenta del govern deia que havien de fer fora al pare. Felip es va mostrar impassible i no va moure ni un múscul“. Per una altra banda, també treu a la llum la veritat que envolta la carta en la que Joan Carles deia que marxaria fora d’Espanya per facilitar-li el camí al fill: “És mentida. Aquesta carta la va escriure Felip en col·laboració amb Pedro Sánchez i l’emèrit la va rebre de mans de l’advocat del rei i l’exdirector del CNI. El van obligar a signar. Felip va trair el seu pare“.

No content amb això, el cronista continua atacant Felip i aprofita per criticar Letícia una altra vegada: “La premsa espanyola és cortesana i ignorant. El que va fer Felip és anticonstitucional perquè no es pot fer fora del país a un ciutadà espanyol. No sé per què no ha tornat fins ara, ja que no li ho poden impedir. Tot això va ser un complot en el que van participar Letícia perquè odia l’emèrit, Felip perquè volia ser rei i Sofia per raons òbvies. Aquesta va ser una decisió trista i forçada”.

Jaime Peñafiel acusa Letícia de liderar un boicot contra Joan Carles | Europa Press

Jaime Peñafiel dedica paraules enverinades contra Letícia i Sofia de Grècia

La relació de Jaime Peñafiel i Letícia mai no ha estat bona, el que ell torna a reconèixer: “Mantinc una distància correcta, sempre assumeixo el que publico. Abans de casar-se, Letícia em va retreure coses que jo no havia dit ni escrit. Li vaig dir que no m’escridassés ni que m’assenyalés amb el dit. Letícia guanya en les distàncies curtes, això és cert, però no ens vam tornar a veure fins 10 anys després. En retrobar-nos, jo li allargava la mà i ella no me la donava. Li vaig dir que comptaria fins a cinc, me la va donar i va marxar”.

I què diu sobre Sofia de Grècia, de qui ningú no sap res? La premsa l’ha assenyalat perquè ha deixat sola Cristina de Borbó en el seu moment més difícil: “Sofia és una dona molt complicada i molt manaire. Li tenia molt efecte, però no es va comportar com jo m’esperava quan va morir la meva filla. Em va trair i va trigar dos mesos en dir-me que li sabia greu la meva pèrdua. Joan Carles, en canvi, em va trucar plorant”.

El cronista mai no es talla quan dona la seva opinió, el que torna a demostrar en una entrevista que el col·loca en primera línia mediàtica per parlar en aquests termes de Felip, Letícia i Sofia. El que no sorprèn? Que dediqui floretes a l’emèrit, a qui admira moltíssim tal com li agrada reconèixer.