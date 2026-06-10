Julia Otero ha viscut uns últims anys complicats per culpa del càncer de còlon que va diagnosticar-li el 2021. La icònica periodista va haver de sotmetre’s a les temudes sessions de quimioteràpia, però afortunadament va poder dir que havia guanyat la batalla a la malaltia. En un discurs que encara es recorda, i visiblement emocionada, ella mateixa va ser l’encarregada de compartir el seu diagnòstic amb els oients. La icònica presentadora va haver de deixar la ràdio per curar-se i, des de llavors, ha anat compartint el seu procés amb els seguidors.
L’últim que ha explicat ho ha fet des de la catifa vermella d’un esdeveniment que ha organitzat el mitjà digital El Español, que l’ha premiat per la seva trajectòria. No acostuma a fer viatges a Madrid, però ha fet una excepció que sembla que no ha acabat d’agradar al seu oncòleg. En unes declaracions davant del micròfon de l’agència Europa Press, ha reconegut que ha reduït la seva vida social “a zero” i que “gairebé” no surt de Barcelona per intentar descansar el màxim possible.
Han passat gairebé cinc anys des que els metges li donessin la mala notícia, que tenia càncer. Serà al setembre quan celebri un aniversari que, enguany, és especial: “Hauran passat cinc anys, el temps de frontera en alguns càncers que necessites per donar-lo per curat“. Té ganes que arribi aquest moment, és clar, ja que li servirà per respirar una mica més tranquil·la pensar que, si no s’ha reproduït en aquest temps, és menys probable que ho acabi fent.
Julia Otero, amb ganes de rebre l’alta de l’oncòleg
De moment, Julia Otero continua sotmetent-se a revisions oncològiques cada poc temps per evitar ensurts: “Els tres mesos que hi ha entre revisió i revisió passen molt ràpidament… Sempre generen molta inquietud i ansietat“, ha reconegut. Ara rebrà l’alta i aquestes visites al doctor s’espaiaran molt més en el temps. La por a què el càncer hagi tornat és constant, un temor que no només té ella sinó que és compartit amb la resta de la família.
En aquesta reaparició davant dels mitjans, ha volgut donar les gràcies al seu marit i a la seva filla per no haver-se separat del seu costat en cap moment. Candela, de fet, va patir molt quan van diagnosticar a la periodista: “A la meva filla només li quedava un mes per examinar-se de l’examen del MIR, que és molt exigent, i ara és cirurgiana cardiovascular“. Per tant, no obstant l’ensurt familiar va aconseguir obtenir la nota que necessitava per a la seva especialització.
La seva filla Candela va tenir clar que volia dedicar-se a la Medicina com el pare i no ha explotat la vena periodística de Julia Otero. Des d’aquesta intervenció en públic, la mare ha volgut fer un al·legat a favor de la millora de condicions que reclamen els metges: “És una professió molt mal pagada, són 12 anys de formació que haurien d’estar més ben retribuïts. La Seguretat Social se sosté en base als baixos salaris que se’ls hi paguen”.