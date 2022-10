Julia Otero defensa Ana Rosa i parla dels càncers que han patit

Julia Otero i Ana Rosa Quintana han estat de baixa amb poc temps de diferència i per la mateixa malaltia, dos càncers de diferents tipus però que les ha forçat a totes dues a rebre quimioteràpia. Les icòniques periodistes han pogut tornar a la feina gràcies als bons resultats del tractament, el que les ha tornat a col·locar a primera línia mediàtica. Aquesta mateixa setmana era Ana Rosa qui reapareixia en el seu programa de Telecinco. L’apuntaven tots els focus, el que ha fet que el seu discurs fos analitzat al detall… i també criticat, en certa manera.

Ara ha estat la seva companya de professió qui ha volgut defensar-la des del seu espai d’Onda Cero. Ho ha fet en un discurs que ha aprofitat per enviar-li un missatge d’estima: “Ja que parlem de televisió, m’agradaria dir en públic que celebro enormement la recuperació del càncer de pit que ha tingut la meva companya Ana Rosa Quintana. El primer dia és difícil i ho sap molt bé la gent que ens està escoltant. Ells saben com va ser aquell primer dia”, ha dit tot fent referència al seu retorn a la ràdio després del càncer.

Torna Ana Rosa a la televisió després del càncer | Telecinco

Julia Otero defensa Ana Rosa després de les crítiques que ha rebut en la reaparició

Ana Rosa va confessar en directe que el dia abans de tornar a la feina va mantenir una llarga conversa amb Julia Otero. La periodista li desitjava molts ànims per al retorn, el que Ana Rosa va voler agrair en directe. Ara ha estat la locutora qui n’ha donat més detalls: “Vam parlar diumenge durant més d’una hora. Qualsevol que hagi passat un tractament oncològic sap amb quina por, amb quina emoció i amb quina angoixa hem de tornar a la feina. Quan tornes vius una experiència que has de compartir i encara més quan hom ha passat per alguna cosa tan singular”.

I, com dèiem, ha aprofitat per defensar la companya després de les crítiques que ha rebut: “Ho vull dir molt clarament. Em disgusta moltíssim que en aquests moments em facin servir els detractors o els discrepants amb Ana Rosa per fer notar que són els seus detractors. Si em volen dir alguna cosa a mi o a ella, si us plau, feu-ho directament però no ens facin servir com a eina de demolició. No ens agrada ser martell perquè no som martell de res i no ens sembla èticament acceptable”.