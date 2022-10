Letícia confessa que li han diagnosticat una malaltia dolorosa als peus

Letícia ha acaparat totes les mirades de la premsa rosa durant la desfilada militar del 12 d’octubre. La monarca espanyola ha optat per un vestit verd llentillós que ha agradat molt, el que ha combinat amb un monyo baix que ha deixat al descobert les arracades de perles i diamants. Ara bé, s’ha parlat d’ella per un tema totalment diferent.

No és habitual que la premsa destaqui com són les sabates que escull, les que en aquesta ocasió eren uns stilettos en tons crema. Per què són importants ara? Perquè tenen part de culpa de la malaltia que li van diagnosticar el passat mes de juny, un neuroma de Morton. I què provoca? Es tracta d’un engrossiment del teixit dels nervis del peu que causa uns episodis molt dolorosos. Diuen que es manifesta per un dolor d’aparició sobtat comparable a una descàrrega elèctrica sobretot durant crisis nocturnes.

Ha estat ella mateixa qui ha revelat que té aquest problema davant de la premsa, amb els qui ha conversat animadament durant la recepció oficial que ha tingut lloc després del besamans. La revista Semana ha estat testimoni de la confessió de Letícia, que ha explicat que té el neuroma aquest en el peu esquerre: “Ha explicat que és operable, però els metges especialistes li han desaconsellat que se sotmeti a la intervenció perquè és una zona complicada de tractar i l’operació no sempre ho soluciona“.

Letícia, en la desfilada militar del 12 d’octubre | Europa Press

Letícia confessa que sempre té mal de peus davant dels periodistes

Així mateix, també ha deixat clar que hi hauria l’opció de deixar les sabates de talons a casa perquè això l’ajudaria a no patir tan mal de peus després. Ara bé, no sembla molt disposada a fer-ho almenys en els actes oficials… Això sí, hauria reconegut que està adaptant el seu sabater a aquest problema i que ara duu talons més baixos i amb plataformes per fer-los més còmodes.

Cal recordar que Letícia també pateix metatarsàlgia, el que li produeix dolor i inflamació a la zona mitjana de la planta del peu. Entre una cosa i altra, queda clar que sempre deu estar queixant-se de mal de peus.

La monarca espanyola, dempeus durant la recepció oficial | Casa Reial

Una monarca espanyola que s’hauria mostrat molt atenta i simpàtica amb els periodistes als qui van convidar a l’acte, els qui han aprofitat la seva presència per revelar aquest petit secret de Letícia.