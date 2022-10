Pilar Rubio parla de sexe i confessa quants diners té al banc

Pilar Rubio ha acudit a La Resistencia de David Broncano després de molt de temps sense concedir una entrevista. Des que va traslladar-se a París amb Sergio Ramos i els nens pràcticament no se la veu per aquí, més enllà de les seves participacions esporàdiques a El Hormiguero. En aquesta ocasió, però, ha aprofitat per mostrar-se molt simpàtica i no s’ha tallat a l’hora de respondre les preguntes més íntimes que acostuma a fer el presentador sobre diners i sexe.

Tenint en compte que Pilar Rubio gaudeix d’una vida professional privilegiada, és d’esperar que tingui una quantitat desorbitada en el compte bancari. Segons ella, però, aquesta xifra no és tan elevada com molts podrien pensar: “En el banc tinc 52.000 €“, deia. El presentador no dubtava en dir-li que no s’ho creia, davant del que ella intentava justificar la seva resposta: “Els diners no els has de tenir en el banc, els has d’invertir”.

Pilar Rubio assegura cada quant manté relacions sexuals amb Sergio Ramos

Sempre agrada que els convidats al programa responguin sense tallar-se, el que Pilar Rubio assegura haver fet en parlar sobre les relacions sexuals que mantenen Sergio Ramos i ella: “Nosaltres fem l’amor cada dia excepte quan he de marxar a Madrid. Per mi, el sexe forma part de l’entrenament perquè es perden calories. Només et diré que per tenir quatre fills has de practicar molt”. David Broncano tampoc no li comprava aquesta resposta, però igualment la felicitava en cas que realment sigui així: “Si dius la veritat només puc donar-te l’enhorabona per tenir una vida sexual tan sana i activa”.

La presentadora també ha volgut fer amb un al·legat a favor de la seva nova vida, ja que diu que està “molt contenta” a França perquè a la capital tot és “molt vintage”. I d’aquí, a confessar que li hagués agradat posar un altre nom a un dels seus quatre fills: “Tinc l’espina clavada per no haver anomenat Axl a cap d’ells. Sergio em va dir que no volia i doncs mira, no ha pogut ser”. Una entrevista completa que ha servit per conèixer més detalls sobre la vida íntima de la parella.