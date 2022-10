Els primers problemes de Lídia Heredia en la nova vida als Estats Units

Lídia Heredia continua la seva aventura a Washington, ciutat a la que s’ha traslladat per fer de corresponsal de TV3 als Estats Units. De moment només ha fet una connexió en directe des d’allà, la que va generar molta curiositat perquè feia molts anys que se la veia lligada a l’actualitat des del plató d’Els Matins.

Aquest cap de setmana ha parlat sobre aquest canvi de vida a El Suplement de Catalunya Ràdio, una conversa en la que ha tret a la llum alguna anècdota sobre els seus primers dies com a habitant d’un altre país.

“Quan ets una acabada d’arribar com jo, has de tenir molt de temps per anar al supermercat. Aquí són molt i molt grans. Anar al supermercat és com fer una expedició amb l’esperit del National Geographic. Hi ha molt més producte i moltíssims iogurts, jo no necessito veure’n tants! A més a més que el que m’agrada encara no l’he trobat. Per una altra banda, també fa molt de fred dins dels supermercats. Jo he hagut de sortir d’un d’ells. Si vols estar-hi una estona i no vas abrigada, és molt poc confortable”.

Lídia Heredia s’estrena com a corresponsal als Estats Units | TV3

Lídia Heredia revela com és la vida veïnal a Washington

L’anècdota que més gràcia ha fet, per això, té a veure amb la vida veïnal. De moment està vivint en un apartament a prop de la feina, fins que el marit i els fills es traslladin amb ella a partir del gener. El problema és que és d’aquests típics de les pel·lícules en què la finestra té accés directe a la finestra del veí de davant: “Veig als dos veïns que tinc al davant. El més graciós és que un d’ells es passa tota la tarda a la cuina. Dia sí dia també. Cuina moltíssim! He arribat a tenir la temptació d’anar a dir-li que em prepari un tupper“.

“No sé què fa, però cuina moltíssim i amb la part de dalt sense samarreta mai. Ara que ha vingut una mica de fred, penso que deu tenir la calefacció a tope per poder permetre’s cuinar despullat, que és el que està fent el meu veí tots aquests dies”, continua en aquest al·legat.

“La ciutat té aromes diverses, hi ha molts aparells en marxa i fums que surten en totes direccions. Et diria que l’olor que més he reconegut és el de la marihuana. No tot Washington, però em va sorprendre bastant sentir una olor molt evident de marihuana a força llocs”, ha prosseguit en unes declaracions que han permès conèixer una mica més com és el seu dia a dia.