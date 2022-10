Torna ‘Joc de cartes’ a TV3: data d’estrena i totes les novetats

Torna Joc de cartes a TV3, un anunci molt esperat que Marc Ribas acaba de fer oficial. La nova temporada de tardor engegarà el pròxim 19 d’octubre, tot mantenint l’horari habitual durant les nits dels dimecres. Després d’un estiu de bones audiències, es preparen per continuar triomfant amb tretze programes més i unes quantes novetats.

“El 19 d’octubre torna Joc de Cartes. Molts m’heu preguntat per què havia acabat, però no s’ha acabat! Només ha acabat la temporada d’estiu, ara arranca la temporada de tardor. Hi haurà 13 programes més, 13 capítols més. I comencem forts! 19 d’octubre”, anuncia Marc Ribas en el vídeo promocional que ha compartit TV3.

Marqueu aquesta data al calendari: El 19 d'octubre torna #JocDeCartesTV3 edició tardor, i atenció perquè ve FORT 💥⚔️ No ho diem nosaltres, ho diu en Marc 😉 pic.twitter.com/d5HsAshIp1 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 4, 2022

La nova temporada de Joc de cartes, carregada de novetats

TV3 torna a apostar per un dels programes més exitosos de la seva graella, que emetrà la sisena edició amb 13 programes nous. El canvi més destacat és el logo, el que canvien juntament amb un color corporatiu i una nova tipografia. La renovació de la imatge és total, però no només això. També veurem més categories com el plat estrella, en què Marc Ribas aportarà una puntuació extra a l’elaboració que més li hagi agradat entre totes les propostes.

Tornem a veure concursants atrevits, esbojarrats, amb ganes de discutir-se amb els altres… La tensió sempre està assegurada, sobretot en la primera excursió del programa fora de Catalunya: i és que diuen que viatjaran fins a Madrid per primera vegada per buscar el millor restaurant de cuina catalana de la capital espanyola. Pel que fa a la resta d’indrets que visitaran, veurem locals de Barcelona, Girona, Lleida, Badalona, el Maresme o l’Empordà entre d’altres.

Anunciar tretze programes més representa una gran oferta de restaurants que intentaran promocionar-se positivament en el programa de TV3 i Marc Ribas. Propostes culinàries diferents, locals de tota mena i uns propietaris que hauran de competir entre ells per convèncer amb els menús i instal·lacions dels que gaudeixen.