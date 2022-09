El ‘Joc de cartes’ més igualat, amb llàgrimes i tensió al Montseny

Joc de cartes ha intentat trobar el millor restaurant amb vistes al Montseny en el programa d’aquest dimecres. Marc Ribas s’ha traslladat a tres punts estratègics en la cinquena emissió d’aquesta temporada, la que ha tornat a enganxar els teleespectadors de TV3. En aquesta ocasió, no ha agradat que quedés bastant evident des del principi que el presentador volia que guanyés un dels participants en concret… però anem a pams.

En primer lloc han acudit al Mas La Rovira d’Espinelves, gestionat per una parella ben jove anomenats Robert i Natàlia. Ells han estat els més criticats amb diferència, encara que l’espai era preciós i els plats eren originals i tenien molt bona pinta. Els altres restauradors han destacat que els plats tinguessin combinacions estranyes i que no estiguessin molt ben elaborats: “Considero que per inventar i fer coses diferents has de saber moltíssim de cuina i en el vostre restaurant va haver-hi massa coses que no em van quadrar. En el meu plat, el caneló, la carbonara no era carbonara. Òbviament vaig estar molt a gust, ens vas servir molt bé i ens ho vas explicar tot genial”, acabava reconeixent un rival. Davant d’això, el Robert li retreia que llavors no entenia per què només havia puntuat amb un 6 el servei. La tensió es notava a l’ambient.

Finalment, els dos joves van acabar plorant: “Han tocat la part del cor, però vaja… Ai, és que em poso… Han criticat el nostre menjar, que és allà on posem tanta dedicació”, deien tot deixant clar que els havia afectat i que creien que els altres no havien estat justos amb les seves puntuacions.

El Can Berri de Viladrau, guanyador de la nit gràcies al vot de Marc Ribas

El següent restaurant a analitzar va ser el Can Berri de Viladrau, situat al ben mig del poble. L’Hèctor i el seu fill Eloy van proposar un menú casolà i de qualitat que va agradar molt als rivals. Ara bé, no van quedar-se sense crítiques: “Els canelons estan bons, però m’agraden més els meus”, deia una abans de destacar que el cambrer s’havia equivocat a l’hora de repartir els plats: “Això no ho havia demanat ell”. La part millor valorada de la seva proposta va ser precisament el menjar, el que va obtenir un molt bon 8 de nota que els acabaria convertint en els guanyadors del programa tal com sospitava bona part de l’audiència pels comentaris afalagadors del Marc Ribas… que acabaria sent decisiu amb els seus vots.

El Molí de les Pipes, un restaurant familiar en plena natura a bon preu

Encara faltava el tercer restaurant de la nit, El Molí de les Pipes a Arbúcies. Aquest és un restaurant familiar en ple bosc que porta tres generacions en la família del Francesc i la Cèlia. Tot envoltat d’una gran arboreda, el local compta amb una terrassa exterior al costat de la riera i d’un interior molt clàssic que combina les parets de pedra i taules de fusta amb una decoració plena de colors. Aquesta era la proposta més barata amb diferència, un menú que destaca per la carn a la brasa a un preu difícil de trobar a la zona.

El que més va sobtar als propietaris va ser la puntuació que els van posar pel que fa al preu, un 6 quan tots van reconèixer que ho havien vist molt barat. Llavors per què no ho aplaudien? Curiosament, els altres deien que era massa barat i que això els feia sospitar que potser la qualitat no era tan bona: “Nosaltres sabem que els preus al mercat estan molt alts”. Deixant de banda el tema de diners, a la resta tampoc no els va agradar que els servissin en una taula de fora mentre queia tota la pinassa a sobre de la taula. Finalment, els va penalitzar que el propietari estigués tan nerviós mentre feia de cambrer que va quedar-se en blanc pel que fa a la carta de postres i la dels vins.

El programa arribava al final i les votacions havien estat més ajustades que mai, amb els tres restaurants pràcticament empatats. Com dèiem abans, el vot del Marc Ribas va ser decisiu i va convertir en guanyadors l’Hèctor i l’Eloy per només un parell de dècimes davant dels altres dos que van acabar amb la mateixa nota. Una victòria que els teleespectadors s’ensumaven, el que va esquitxar una de les emissions més competitives de la temporada.