Marc Ribas defensa ‘Joc de cartes’ i parla del seu futur a televisió

Marc Ribas està triomfant al capdavant d’una temporada de Joc de cartes estiu brillant. Els personatges que han trobat estan ajudant a captivar els teleespectadors, que es queden amb la boca oberta davant de tot el que fan i diuen. Després d’una setmana sense programa per culpa del futbol, aquest dimecres sí que n’emetran una nova entrega.

Per tal de continuar promocionar-lo, el cuiner i presentador ha concedit una entrevista a l’ARA en què reconeix que no el sorprèn que Joc de cartes faci bona audiència: “Hi havia moltes ganes i hem fet una temporada molt bona. Hem anat veient els episodis que gravàvem i creiem que hem fet una temporada molt potent. Continuem en pandèmia, però ja no tenim les restriccions de la darrera temporada i això ens ha permès treballar en un ambient molt agradable. No hi ha res com poder anar a sopar fora i això ho hem pogut fer molt menys en els darrers dos anys”.

Marc Ribas deixa caure que s’atreviria a presentar un programa que no fos de cuina | TV3

Marc Ribas defensa la veritat de Joc de cartes

El xef aplaudeix que el programa hagi ensenyat un tipus de gastronomia que fins ara no tenia cabuda a televisió, la que podem trobar en restaurants econòmics: “Molts restaurants són els que veiem a Joc de cartes, als qui els hem donat veu. Hem posat el focus en què passa en aquests establiments que tenen un tiquet mitjà entre els 30 i els 50 euros”.

Una de les poques crítiques que rep el concurs és que estiguin donant cada vegada menys importància al menjar en si, al que deixen en segon lloc per darrere dels participants escandalosos. Alguns es pensen que, fins i tot, es tracta d’actors que han contractat. El Marc Ribas ho nega taxativament: “Tant de bo tinguéssim uns actors tan bons en aquest país, perquè seríem punters! No hi ha res com la mateixa realitat i a Joc de cartes el que ensenyem és la realitat. És un reality show i passa el que passa. Si Joc de cartes fos una ficció seria una telenovel·la que no et creuries“.

Aquesta setmana a #JocCartesEstiuTV3, Marc Ribas recorrerà la Costa Daurada a la recerca del millor restaurant dins un càmping. Us esperem a tots dimecres, no hi falteu! pic.twitter.com/9G6cIge6wF — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 29, 2022

El presentador de TV3 no descarta fer un altre tipus de programes en un futur

Ara mateix, el Marc Ribas és un dels personatges més estimats i exitosos de la graella de TV3. Després de set anys a la casa, reconeix que encara no s’acaba de creure el que està passant: “Sempre dic als meus que quan tot això hagi passat m’ho hauran d’explicar”. De moment continua veient-se en antena perquè s’hi troba còmode, tant que fins i tot reconeix que s’atreviria a provar altres formats: “Ja conec el mitjà, m’hi sento còmode i tranquil. Sempre m’ha fet gràcia el riure i entretenir, així que ho faria si pogués fer humor. Si pogués fer un programa que fos una mena de miscel·lània, m’hi atreviria. Ara mateix no és que en tingui ganes, per això”. Una promesa que queda allà i que podria ser una pista de quin futur l’espera.