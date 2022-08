Josep Pedrerol critica TV3 en una entrevista: “Mai no m’han estimat”

Josep Pedrerol és una estrella televisiva des de fa anys, quan va adonar-se que podia donar molt de joc com a periodista esportiu. Actualment està al capdavant d’El Chiringuito de Mega, un dels programes d’aquest món més seguits. El cap de setmana, el barceloní ha concedit una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio en què ha fet balanç de la seva trajectòria.

Fa més de 30 anys que viu a Madrid, però assegura que mai no havia gaudit tant de Barcelona quan la visita: “Abans no anava ni a la platja i ara la gaudeixo molt sempre que vinc”. Després de catorze temporades amb el mateix estil de programa, no està cansat? Els qui no deixen de sintonitzar el seu programa són tots aquells seguidors del futbol que volen veure com reacciona a les derrotes del Reial Madrid: “L’audiència no em preocupa perquè anem bé. Ara bé, sempre intentem anar a millor perquè pot caure quan et relaxes. Jo mateix he vist casos de líders que s’han relaxat i han anat caient…”.

En què creu que radica l’èxit del programa? “Bàsicament, en què El Chiringuito són 24 hores els 7 dies de la setmana gràcies a les xarxes socials”. Tots els seguidors de Josep Pedrerol poden respirar tranquils en assabentar-se que ha rebutjat una oferta que l’hagués obligat a marxar de la televisió espanyola: “Aquest estiu he estat a Los Angeles i parlant dels Estats Units, puc dir que em van oferir ser el cap d’esports de Bein Sports a Miami. El director d’Antena 3 em va dir que agafés un taxi i anés a veure’l immediatament quan se’n va assabentar. Allà em va convèncer i vaig encertar en continuar amb ells perquè m’he adonat que a Espanya es viu molt bé”.

Una cosa que descarta totalment és presentar un programa esportiu a TV3. I això per què? Segons ell, perquè la cadena pública catalana mai no s’ha interessat per ell: “No m’hi he sentit massa estimat mai… Només em van trucar un dia del FAQS i crec que és perquè pensen que jo només faig xou i a Catalunya això no agrada. I aquest no és un retret, eh?”, diu amb la boca petita.

Després de tants anys, el presentador comença a pensar en la jubilació… encara a llarg termini: “El que vull deixar clar és que la televisió és mentida. Aquells que es pensen que et donaran la millor taula del restaurant tota la vida s’equivoquen. Hem d’assumir que quan deixes de sortir a televisió, acabaràs sent un ex. No et demanaran tantes fotos i això ho pots trobar a faltar”.

En una entrevista en què l’hem pogut sentir parlar en català, Josep Pedrerol també ha tret a la llum que van incloure’l a un grup de Whatsapp del Barça i que s’hi va estar durant 15 dies: “Fliparíeu si sabéssiu què es deia per allà, jo estava molt sorprès. I, de sobte, un dia em van dir que havia de marxar d’allà i em van expulsar del grup”.

Una entrevista en què el periodista barceloní reconeix que trobarà a faltar la televisió quan hagi de jubilar-se. De moment, però, encara veu aquest final molt lluny i continua gaudint de la feina i els bons números que aconsegueix el seu programa esportiu a Mega després de tants anys. L’audiència ha deixat clar que no es cansa d’ell i Josep Pedrerol vol continuar aprofitant aquesta fama una mica més de temps encara.