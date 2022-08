Ariadna Oltra explica com serà la nova etapa d’Els Matins de TV3

Ariadna Oltra serà una de les cares més importants de TV3 a partir del setembre, quan torni a posar-se al capdavant d’Els Matins com a presentadora i també directora. Deu anys després de la seva experiència en el programa matinal, hi torna amb més poder i molta més influència en substitució de Lídia Heredia. Per tal de promocionar aquest nou projecte, ha concedit una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio en què també ha parlat de la seva vida personal.

Les darreres tres temporades l’hem vist al TN Matí, una experiència que titlla de “complicada”: “Aquest és un projecte molt exigent en el que patia, però en el que també gaudia molt i això és perillós perquè l’adrenalina aquesta et pot fer entrar en una espiral trepidant”. Ara continuarà matinant, però una mica menys que ara: “Podré dormir mitja hora més i això és or per a aquells que ens llevem molt d’hora”.

Com serà la nova temporada d’Els Matins de TV3?

Com va arribar-li aquesta oferta? “Em van proposar tornar a Els Matins a principis de juny. Vaig dir que sí immediatament perquè m’agrada molt la franja matinal i conec l’equip del programa, els qui sé que són molt potents. Aquest és un espai que conec d’una etapa anterior, però en aquest cas el dirigiré també i és un pas endavant que em ve molt de gust. Torno allà on vaig començar i amb la mateixa sensació de no acabar de creure’m que hagi acabat aquí”.

La pregunta sobre les novetats d’Els Matins amb ella al capdavant era obligatòria: “El programa no canviarà molt perquè continuarà sent el matinal que s’ha fet a casa nostra des de fa molts anys. Abraçaré la feina que s’hi ha fet fins ara i la faré tirar endavant. No hi serà la Lídia Heredia perquè hi seré jo, però Els Matins continuarà sent el programa de referència informativa. Començarem amb l’entrevista, la taula d’anàlisi i a partir d’aquí esperem acompanyar a qui ens vulgui veure. Em sap greu, però us farem la competència a vosaltres!”, li recordava a l’equip del programa de ràdio.

El que més il·lusió li fa és que la Corporació hagi escollit tres dones en els grans programes de TV3 per a la pròxima temporada: “Ha costat molts anys que passés això. En el món periodístic hi ha moltes dones, però en els llocs directius pocs. Estic contenta que la franja de matí i la tarda tindran dones al capdavant i amb poder de decisió. Aquesta és una edició que ha pres la corporació i s’ha d’agrair”.

Ariadna Oltra ha treballat al TN Matí les darreres tres temporades | TV3

Ariadna Oltra reconeix que tenir una vida familiar ordenada és important si treballes a televisió

La periodista és mare de dos nens, el Nil i el Gerard, de cinc i sis anys. La conciliació no és gens fàcil i assegura que li encantaria trobar algú que aconseguís fer-ho sense problemes: “El meu home i jo et respondríem el mateix, que portem la conciliació fatal. Els meus fills m’han vist per la televisió, saben que sóc periodista i que hi ha algun moment del dia en què hi surto… però no en són gens conscients. No expliquen que jo treballo a la televisió i no li donen cap tipus d’importància. Em diuen que deixi el telèfon i que no volen que vagi a la feina, això sí, perquè de dilluns a divendres mai no em veuen perquè no hi sóc cap matí. Quan vaig estar de baixa unes setmanes, em veien sempre i s’hi van acostumar. El dia en què els vaig dir que tornava em van dir que no volien perquè trobarien a faltar el “bon dia” de la mama de dilluns a divendres”.