Lídia Heredia s’acomiada d”Els Matins’ de TV3 visiblement emocionada

Els Matins de TV3 s’ha acomiadat aquest divendres de l’etapa amb la Lídia Heredia al capdavant. El darrer programa amb la periodista com a directora s’ha centrat en parlar de les perspectives econòmiques per als pròxims mesos amb dos economistes com a convidats, els qui han analitzat amb Pere Bosch la decisió del BCE de l’augment dels tipus d’interès.

El programa ha tingut una escaleta habitual, amb el presentador donant pas als diversos reporters per explicar els principals titulars del dia. La Lídia Heredia no ha aparegut fins al final de l’emissió, quan ha tingut un petit minut de glòria per acomiadar-se de la que ha estat la seva casa durant més d’una dècada.

En aquesta última emissió del programa matinal de TV3 en aquesta temporada, han volgut reflexionar sobre com ens diem adeu. Abans, però, han posat a prova la Lídia Heredia amb un paraulògic i un enigmàrius que ha pogut superar amb nota.

Lídia Heredia s’acomiada del seu programa insígnia

Lídia Heredia ha volgut ensenyar on es fa el programa, els budells de la redacció amb tota la gent que hi treballa darrere de les càmeres per aplaudir la seva feina. Un cop a plató, s’ha situat a la cadira que tants i tants matins ha ocupat. El programa ha agafat els comiats a l’aeroport com a base de tota la narrativa: “L’objectiu no era fer-ne drames d’aquest moment i ara m’ho esteu posant tot molt fàcil, però jo no ho veig tan fàcil”, ha reconegut Lídia. I, a partir d’aquí, han parlat de comiats des de totes les vessants.

Ella deixava clar que no volia fer-ne un gra massa i que volia marxar de manera discreta, però el programa ha sorprès la presentadora amb un vídeo amb moments divertits des del principi d’aquesta etapa, amb errors de so, atacs de tos, preguntes incòmodes a polítics, gent passant per davant de càmera quan no tocava i alguns petits disbarats: “M’he posat nerviosa i ara mateixa em posaria a sota de la taula”, deia ella tot just després.

L’Albert Om, el Sergi Pàmies i la Natza Farré i diversos col·laboradors han aprofitat per dedicar paraules ben maques a la presentadora, que deixava clar que són tants companys que volen anar a veure-la a Washington que ja “hi ha cua”. Han connectat amb Ariadna Oltra per dir-li que s’està preparant per rellevar-la, despré que la Lídia la rellevés a ella el 2014: “Moltes gràcies pel mestratge, sé que serà difícil”.

Així ha estat el discurs final de la presentadora

Les darreres paraules de la presentadora: “Aquesta ha estat una cadira elèctrica, a vegades, però hi he estat feliç. Avui us desitgem un bon cap de setmana. Marxem tots de vacances, que en tenim ganes. El Pere i jo mateixa tanquem una etapa. Ara em toca tancar això. No sóc molt de discursos i l’equip ho sap. Ara jo podria fer un gran discurs per defensar la feina feta i per defensar aquests anys i dir que ho hem fet bé. Però penso que al final és la feina que hem fet el que ens defineix. Oer bé i per mal, la feina que hem fet és el testimoni que deixem. El nostre objecte és fer-vos còmplice de la nostra mirada sobre l’actualitat”.

“Aquests últims cinc anys ha estat difícil, ja que sempre falta temps d’explicar què passa al món. Els Matins és una marca que ens sobrepassa a tots. L’equip que vindrà us acompanyarà en un horari diferent i els desitgem tota la sort i encerts del món. A nosaltres només ens queda desitjar-vos salut i bon estiu. A vostès, moltíssimes gràcies per la confinaça. I als companys de taula, dir-vos que us enyoraré molt i, de tant en tant, us trucaré. Potser acabem muntant uns Matins a Washington. Que vagi molt bé i ens veiem des d’una mica més lluny a partir del setembre”, ha acabat.

Lídia Heredia es prepara per al trasllat als Estats Units

Ara se centra en preparar un canvi de vida radical pel trasllat a Washington, ciutat en la que viurà amb la família per encarregar-se de la corresponsalia de TV3 als Estats Units. La periodista tornarà a fer carrer, a informar-se sobre l’actualitat d’un dels països més interessants en què fer una corresponsalia. Quan va saber-se que aquest seria el seu futur professional, va reconèixer públicament que estava molt il·lusionada i que té moltes ganes d’aquesta aventura.